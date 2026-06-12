「蔣萬安若當總統監院廢不廢？」廖婉汝感嘆人事同意權成政黨對立炮灰
總統府昨天公布第七屆監委名單，前藍委廖婉汝也在列，但台北市長蔣萬安喊出建議藍白將29位人選全部封殺，並朝修憲廢監察院。廖婉汝今日接受本報訪問指出，政黨對立之下，各種人事同意權的專家學者成炮灰。若要修憲改成三權分立她不反對，藍綠攜手去做，但現在喊廢人不廢院，「是在搞什麼東西」？廖也說，「蔣萬安以後若當總統，監院廢不廢？」
蔣萬安12日上午表示，他認為不是人選的問題，而是監察院存廢問題，建議藍白黨團可以否決29位提名人選，凍結監察院的運作，再爭取朝野共識，修憲廢除監察院。引發多位藍委贊聲，但國民黨一向支持五權分立，因此黨團與黨中央恐怕再度意見相左。
廖婉汝指出，中華民國憲法是五權分立，所以有監察院、考試院存在。現在喊出廢人不廢院，是在搞什麼東西，修憲是大工程，蔣萬安說三權可以，那他身為未來有可能是總統候選人，就去黨內真正提出意見，找智庫、立院黨團一起來辦公聽會、研究，而不是各抒己見卻沒行動。
廖婉汝坦言，監察委員經過審查之後都是一時之選，對國內機構、狀態都有想法，每個人被提名也有想做的事，現在卻因為政黨對立，讓同意權變成政治化題目。
廖婉汝也說，下一次若換國民黨執政，還要不要廢監院，蔣萬安如果當總統，要不要提？若真的覺得三權分立更好，她也不反對，國民黨就與民進黨趕快攜手去做，把它弄得更周延一點點，而不是今天為了同意權又吵了一陣子以後，時間過了就忘記了。
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