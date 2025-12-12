蔣萬安表態不挺陳玉珍助理費除罪化版本 稱有機會將向藍國會黨團表達立場

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案助理費除罪化修法引發爭議，跨黨派國會助理發起連署進行抗議。曾擔任立委的台北市長蔣萬安今（12）日於北市議會被問及態度，蔣萬安明確表態不挺陳玉珍的提案版本，並稱有機會願意向國民黨立法院黨團表達立場。

蔣萬安備詢。（圖／方炳超攝）

蔣萬安今天下午赴台北市議會接受總質詢，民進黨議員林延鳳質詢時問，市府對於勞動權益、友善職場環境，是否應該堅持、不容妥協？蔣萬安稱要致力打造友善職場環境。林延鳳問，蔣萬安過去也當過立委，對於目前立院、地方議會的助理費施行細則或發放方式，有沒有哪邊需要修改？蔣萬安回，就照相關規定進行。

林延鳳再問，對於近日陳玉珍提出的相關修法版本，可不用檢附收據、助理費直接匯到雇主戶頭，且列為民代薪資一部分，蔣萬安是否支持這修法方向？蔣萬安說，不應該傷害到助理的權益，而是要確保他們的權益。林延鳳追問，是否願意明確表態，不支持陳玉珍提案的修法內容？蔣萬安點頭，並強調相關勞健保、確保助理的權益，立法院有助理工會，都有提出訴求，都應該落實進行。

林延鳳說，希望蔣萬安與國民黨團總召傅崐萁、立委陳玉珍溝通，撤回提案，不應該傷害平常努力付出的助理。蔣萬安允諾，若有機會的話，願跟黨團、立委表達這樣的立場，會找機會反應。



