蔣萬安表態廢監察院引論戰 沈伯洋批回應總統議題卻不談市政
2026地方選戰煙硝味漸濃，對於台北市長蔣萬安表態廢除監察院，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天（12日）表示，蔣萬安說要專心市政，卻不回應他提出的市政議題，現在回應的好像是選總統的議題，不能回歸市政的好像是台北市政府。
民進黨台北市黨部主委吳沛憶與高雄市黨部主委黃捷今天舉行「台北高雄連線 2026強棒出擊Team Taipei！Team Takao！Go！」限量球衣發布記者會，邀請沈伯洋及身兼中華職棒聯盟會長的民進黨立委蔡其昌與會。
媒體詢問，蔣萬安最近會以公務行程方式到其他縣市走訪考察，是否是變相輔選。沈伯洋表示，他最近討論市政問題時，蔣萬安都說專心市政，但是以蔣萬安現在的行程看來，好像對其他縣市的關心高於台北市。
對於蔣萬安表態廢除監察院，沈伯洋說，他問蔣萬安很多市政議題，但蔣萬安都不回應，會出來回的都是一些好像在選總統的議題，有點奇怪。
沈伯洋指出，民進黨之前在國會多數時，就提出修憲提案並交付立法院修憲委員會審查，但國民黨團當時不參加，現在冒出這個議題顯然是雙標。
沈伯洋表示，現在面臨的問題是，去年就應該審查的115年度中央政府總預算案，還有軍購預算，到現在都還沒通過。如果真的關心這些議題，蔣萬安跟台北市的立委都很熟，應該去跟立委說明總預算審查、軍購的重要性。
Yahoo 2026投資行為大調查，填問卷就拿20點奇摩值！👉馬上填寫
其他人也在看
吳乃仁台糖土地賤賣案判賠1.7億遭執行拘提 出面投案 法院管收
前民進黨祕書長、台糖前董座吳乃仁，涉台糖土地賤賣案遭判刑，已刑滿出獄，但民事責任判須賠償台糖1.7億元，台糖遞狀聲請強制執行。台中地院囑託台北地院查扣吳乃仁資產，並簽發拘票請北院執行，日前拘提未著。台中地院今天表示，吳乃仁昨天（11日）到院後裁定准予管收，已解送至台中看守所管收。
蔣萬安突喊廢除監察院 沈伯洋：不回應市政卻回應選總統議題
總統府昨公布第7屆監委29位被提名人名單，台北市長蔣萬安突拋出先否決全部人選凍結監察院運作，再爭取朝野共識修憲廢除監察院的建議。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（12日）質疑，蔣萬安說要專心市政，不回應自己提出的市政議題，卻都在回應競選總統的議題。
蕭煌奇砸8位數玩股票！碰川普關稅3天賠掉一棟房 拒幫老婆操盤霸氣寵妻
【緯來新聞網】第37屆金曲獎入圍名單揭曉，金曲歌王蕭煌奇憑藉新專輯再度風光入圍，這也是他婚後首次迎來
Energy書偉閃兵役案「沒收入要養家」求輕判 謝京穎坐月子近況曝光
Energy成員張書偉涉嫌閃躲兵役，遭具體求刑2年8個月有期徒刑，12日在律師陪同下應訊。庭上他以要扶養雙胞胎女兒，是家中經濟支柱為由，盼法官能輕判，而老婆謝京穎5月剛生產完，目前正在坐月子，其經紀公司也透露謝京穎近況。
沈伯洋狂開戰場全被蔣萬安KO！凌濤3點神解析：急了
民進黨台北市長參選人沈伯洋近期頻頻拋出市政主張，從公務員減壓、雙城論壇到台北大縱走規畫等議題，引發北市府研考會主委殷瑋多次隔空交鋒，現在綠營更將攻擊目標轉向殷瑋，狂酸蔣萬安都是「殷瑋答」，反變成路人甲。對此，國民黨桃園市議員凌濤3點分析，直言民進黨拋出議題都遭蔣萬安團隊破解，且沈伯洋的民調也未見起色，沈伯洋團隊急了，自然急著見縫插針。
玉山金股東會通過1.4元股息！完成董事改選
[NOWNEWS今日新聞]玉山金控今（12）日召開股東會，由董事長黃男州親自主持，會中除通過普通股每股配發1.4元現金股利，也順利完成董事改選，新任董事陣容兼具產業實務與學術專長，對玉山未來發展極具關...
富邦金股東會2》189億元投SpaceX上市！蔡明興：看好算力上月球 「馬斯克說的都會成真」
全球首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）創辦的美國太空探索科技公司（SpaceX）12日啟動史上最大規模IPO，估值上看1.8~2兆美元。富邦金（2881）董事長蔡明興今（12）日股東會被問到富邦人壽公告以189億元參與申購，他親口表示，看好SpaceX是「太空產業裡獨占的領導者」，尤其看好將「AI算力帶上月球」。
賴清德監委提名超精算？她點出4重點人物：要給「2團體」交代，還想收編在野
總統府11日召開記者會，，公布29名監察委員（監委）被提名人總統賴清德將提名前台灣人權促進會會長陳永興擔任監察院長，值得注意的是，名單中還有前國民黨立委廖婉汝，以及被視為「侯家軍」的前新北市副市長謝政達。對此，媒體人平秀琳在《今日評評理》網路節目中，針對賴清德的「操盤」進行分析，並點名29人名單中有幾位需特別留意。她直言，賴清德專心和在野黨鬥智，而這份「籠絡......
蔣萬安喊廢監院！傅崐萁說話了
[NOWNEWS今日新聞]總統府昨公布監察院含正副院長在內的29名被提名人，其中包括前藍委廖婉汝、新北市長侯友宜核心幕僚、前副市長謝政達引發藍營譁然，台北市長蔣萬安開出第一槍，建議藍白黨團全部否決，然...
黃國昌快看！「高虹安條款」硬闖過關 林淑芬飆罵白委「超速仔」
即時中心／連國程、許雯絜報導立法院藍白黨團今（12）日憑藉人數優勢，三讀通過《選罷法》第26條第9款修正案，外界質疑為替新竹市長高虹安參選2026年地方選舉解套，因此被稱為「高虹安條款」，民進黨立委林淑芬被媒體直擊，當著民眾黨立委的臉痛罵「超速仔」，現場8名民眾黨立委僅低頭滑手機，不敢正面回應。
讚沈伯洋「很可能當台北市長」！蔡其昌替球迷請命：記得大巨蛋是棒球場
身兼中職會長的立委蔡其昌，今（12）日與民進黨北高兩位黨部主委黃捷、吳沛憶，和台北市長參選人沈伯洋合體，推廣民進黨募款的限量版「城市球衣」，蔡其昌直言，沈伯洋的聲勢越來越好，非常有可能當選台北市長，也希望縣市首長們能支持興建、改善台灣現有的棒球場，他也當場對沈伯洋說「你要記得『大巨蛋是棒球場』」，諷刺大巨蛋經常被借去辦演唱會等活動，此話一出也讓沈伯洋笑了出來。
傅子純頭七將至！遺孀淚崩曬吻照…叮囑1句看哭全網
娛樂中心／王妤倢報導曾以民視經典大戲《新兵日記》中「楊海生」一角爆紅全台的實力派男星傅子純，多年來深耕台灣本土八點檔，憑藉在《風水世家》、《多情城市》、《愛的榮耀》等多部熱播大戲中的精湛演技，成為無數台灣觀眾心中最熟悉的螢幕熟面孔。不料，本月7日卻驚傳他因急性白血病（俗稱急性血癌）引發突發重症，雖經醫療團隊全力搶救，最終仍不幸宣告不治，享年46歲，突如其來的死訊震驚演藝圈。在傅子純的頭七法會前夕，其悲痛欲絕的遺孀也在深夜寫下長文，字字血淚地向在天之靈的丈夫深情喊話：「頭七不准你再去看別人了，記得回家看看兒子、女兒。」令人看了萬分鼻酸。
台灣隊紐約辦桌失控！浩子驚遭警察威脅 街友持刀搜刮剩菜爆衝突
台灣跨國實境節目《請世界吃桌》今起在 LINE TV 熱鬧開播，集結隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意以及美食 YouTuber 千千組成「辦桌台灣隊」，華麗陣容將廚藝及說菜技能發揮的淋漓盡致。日前藍正龍、浩子、陳隨意及千千接受 LINE TV 專訪，大家一致認同「美國」是最多挑戰的國家，不僅遇警察刁難，還發生街友搜刮食材與現場工作人員起爭執。蔡維歆
輝達面試不看履歷？黃仁勳曝徵才最愛「一種特質」
黃仁勳日前旋風訪韓，首度合體「國民MC」劉在錫，並登上知名談話性綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，節目播出後，直接創下全國 5.7% 的驚人收視率，同時也是該節目2026年來收視率最高的一集。其中，黃仁勳在節目中還大方分享自己徵才的心路歷程，他強調面試者「一種特質」，是他真正願意錄取的條件之一。
2026世界盃奪冠賠率出爐！西班牙、法國最被看好 「這隊」意外成人氣黑馬
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導2026年世界盃足球賽（FIFA）於12日正式開賽，各大博彩公司開出最新賠率。其中歐洲勁旅西班牙與法國不僅被各大博彩公司...
民調：賴瑞隆領先近18個百分點 高雄市長選情差距擴大
新台灣國策智庫民調中心12日公布最新高雄市長選情調查結果。在支持度方面，賴瑞隆獲得46.2%受訪者支持，柯志恩為28.4%，另有25.4%尚未決定投票意向。若以當選可能性來看，53.6%受訪者看好賴瑞隆勝選，明顯高於柯志恩的25.3%，另有21.1%未表態。調查也顯示，高雄市長陳其邁施...
遭黃山料爆「假裝昏倒、哭鬧敲門」追愛！陳玉珍「昔日清純玉照」曝光⋯本尊發聲反擊
暢銷作家黃山料被YouTuber多米多羅開酸文章灌水，直批他6本作品內容都大同小異，而被網友稱為「廢話體」文學，意外讓網友翻出黃山料2019年底的爆料舊文，揭露國民黨立委陳玉珍約20年前的「衝動追愛往事」。舊文再度引起熱議之外，也釣出陳玉珍受訪駁斥內容「說謊、胡說八道」，強調黃山料不知情卻以片面資訊渲染私事，質疑對方昔日藉她聲量博關注，怎料也讓陳玉珍的陳年清純照跟著曝光。
考倒一堆駕駛！這些交通標線你認得幾個？看錯恐吃罰單｜汽車小學堂
過去台灣的道路設計多半秉持「路越寬越好開」思維，卻在無形中鼓勵了駕駛人超速與隨意變換車道。隨著「交通零死亡願景」概念抬頭，有關交通工程單位開始透過行為心理學設計思維，重新定義道路標線。
蔣萬安助陣南投巧咖節引暴動 縣長許淑華：上次是白沙屯媽祖
南投縣長許淑華12日舉行巧克力咖啡節活動，邀請台北市長蔣萬安到場一起手沖咖啡宣傳，蔣萬安人氣高，一進場就引來全場暴動，不僅縣府員工在門外搶拍、握手，場內在擠滿民眾，讓許淑華笑說是白沙屯媽祖的場面。去年南投攜手台北等10個縣市以旅遊優惠及獎勵措施引客，今年雙方再合作都祭出市民專屬優惠，造福兩地民眾。
魏哲家急取消赴美行程！賴總統笑曝內幕：他要去見誰都想得到吧
賴清德總統、台積電董事長魏哲家12日一同出席屏東科學園區半導體供應鏈專區聯合動土典禮，席間，賴透露魏推辭美國重要行程，選擇冒雨來屏東，這是代表台積電對支持屏東的決心、也是根留台灣的決心，魏則笑道，「還好下大雨，不缺水了」，但不諱言仍缺人才，希望屏東縣政府更加努力增加人口，好支持台積電供應鏈的夥伴們。