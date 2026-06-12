蔣萬安表態廢監察院引論戰 沈伯洋批回應總統議題卻不談市政

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2026地方選戰煙硝味漸濃，對於台北市長蔣萬安表態廢除監察院，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天（12日）表示，蔣萬安說要專心市政，卻不回應他提出的市政議題，現在回應的好像是選總統的議題，不能回歸市政的好像是台北市政府。

針對台北市長蔣萬安表態廢除監察院，民進黨台北市長參選人沈伯洋（圖）12日表示，蔣萬安說要專心市政，卻不回應他提出的市政議題，現在回應的好像是選總統的議題。（中央社）

民進黨台北市黨部主委吳沛憶與高雄市黨部主委黃捷今天舉行「台北高雄連線 2026強棒出擊Team Taipei！Team Takao！Go！」限量球衣發布記者會，邀請沈伯洋及身兼中華職棒聯盟會長的民進黨立委蔡其昌與會。

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媒體詢問，蔣萬安最近會以公務行程方式到其他縣市走訪考察，是否是變相輔選。沈伯洋表示，他最近討論市政問題時，蔣萬安都說專心市政，但是以蔣萬安現在的行程看來，好像對其他縣市的關心高於台北市。

對於蔣萬安表態廢除監察院，沈伯洋說，他問蔣萬安很多市政議題，但蔣萬安都不回應，會出來回的都是一些好像在選總統的議題，有點奇怪。

沈伯洋指出，民進黨之前在國會多數時，就提出修憲提案並交付立法院修憲委員會審查，但國民黨團當時不參加，現在冒出這個議題顯然是雙標。

沈伯洋表示，現在面臨的問題是，去年就應該審查的115年度中央政府總預算案，還有軍購預算，到現在都還沒通過。如果真的關心這些議題，蔣萬安跟台北市的立委都很熟，應該去跟立委說明總預算審查、軍購的重要性。

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