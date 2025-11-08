蔣萬安表態應紀念捍衛中華民國者 鄭麗文「追思共諜」：他講的也沒錯

記者陳思妤／台北報導

國民黨主席鄭麗文出席【五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會】（圖／翻攝畫面）

國民黨主席鄭麗文今（8）日出席，「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但被質疑是「追思共諜」。台北市長蔣萬安表態，應該紀念捍衛中華民國的前輩。對此，鄭麗文說，「那當然！蔣市長講的也沒有錯」。

鄭麗文被質疑，出席追思共諜的活動，且追思對象包括，當時共產黨安插在國民黨政府的最高階共諜將官「密使一號」吳石。但，鄭麗文挨轟敵我不分後，今在社群平台發文稱，日前收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人。不過，今天追思活動現場，還是有吳石的照片。

廣告 廣告

對於鄭麗文被質疑追思共諜，台北市長蔣萬安今天上午表態，「我認為我們應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣，為中華民國犧牲奉獻的前輩」。

鄭麗文今天出席追思活動後接受媒體聯訪，被媒體問到蔣萬安的說法，她直呼，「那當然！蔣市長講的也沒有錯」。

媒體追問，黨內對這場活動有很多不同的詮釋，要怎麼跟黨員說明？鄭麗文稱，讓大家了解事實真相，她相信大家都會能夠理解跟支持，第一時間來自於媒體有很多錯誤的、偏頗的消息。但是否覺得被黨內誤解？鄭麗文說，「不會、不會」，說明就好了。

媒體也問到，現場唱中國紅色歌曲《安息歌》、《走向復興》會不會擔心被染紅？鄭麗文稱，不會，如同她說的，她為主張台獨的言論自由也努力過，來之前這麼多年來一直清楚統派思想的主張跟堅持，也都是公開的，自己不至於都不知道，但超越統獨，不管是什麼政治主張，不管認同與否，他們都應該在今天台灣民主化社會裡不需要再背負、再擔心受怕會受到政治的打壓迫害。

鄭麗文還說，國共對很多事情的主張不一樣，但不代表就要兵刃相見，只剩下自相殘殺一途，希望對話取代對抗，過去的歷史悲劇在今天21世紀絕對可以透過和平方式化解，和平處理兩岸矛盾，這也是國民黨希望致力於推動區域和平、兩岸和解的真正用意。

更多三立新聞網報導

鄭麗文追思「共諜」！蔡正元也不挺：國民黨改名「中國國民投降黨」

抓到了！鄭麗文喊沒提到吳石 現場抓包跟這些共諜列「犧牲烈士」

鄭麗文秀邀請函駁追思共諜 卓冠廷揪細節：根本就是滿滿的統戰

悼念共諜！？鄭麗文喊必須參加 痛批綠營扣帽子：威權幽靈籠罩台灣

