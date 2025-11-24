蔣萬安表態「任內不會普發」！吳怡農評「普發現金變政治議題操作」...指北市「財政資源豐富」：但每一毛都是納稅人錢、要好好善用

行政院普發1萬元現金，台北市議會民進黨團18日也提案要求北市府比照中央，「還稅於民」。不過，台北市長蔣萬安日前直言，「到2026任期內都不會發」。對此，民進黨唯一登記台北市長爭取參選人、壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今（24日）於電台節目《新聞放鞭炮》表示，「這次普發現金變成政治議題操作，相信現在是中央普發現金，下一輪就是地方普發現金」。但是，吳怡農也提到，北市有許多重要建設要做，儘管預算很多、財政資源豐富，「但每一毛錢都是納稅人的錢，要好好善用」。

台北市議會民進黨團18日提案普發現金2.1萬元，國民黨團也跟進提案；不過，蔣萬安日前到台北市議會備詢，針對民進黨台北市議員洪健益質詢道，「市長這屆任期剩下1年2個月左右，請問在任內台北市有沒有機會發放現金，不管是2千、3千、5千、8千、1萬，或者是民進黨所提的2.1萬，有沒有機會？」蔣萬安回應，根據主計處還有財政局完整評估，確實整體包括負債，「目前是沒有條件發放現金」。



對此，吳怡農指出，稅收超徵是「假議題」，是一個操作出來的議題，「並不是政府收了不該收的錢」。他舉例，餐廳老闆每個月營收都有估計跟預算，但火鍋店營收可能暑假低一點、寒假高一點，「超收就是實際收進來的高過預期，而不是收了不該收的錢」。

吳怡農續指，資源有限，減稅、退稅、付電價、還債都是一種方式，都是資金運用，「但這次普發現金變成政治議題操作，相信現在是中央普發現金，下一輪就是地方普發現金」。而有關蔣萬安表態不發現金，是否支持這個做法，吳怡農回應，台北市有好多很重要的建設要做，即將來臨的科技業造成的海嘯可能衝擊每個家庭，所以要做好準備，也需要為孩子教育做更好的投資，這些都需要資金。

最後，吳怡農強調，「台北市儘管預算很多，財政資源相當豐富，但每毛錢都是納稅人的錢，要好好善用」。

