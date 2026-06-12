蔣萬安表態「廢除監察院」 喊「民進黨以前也支持」

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台北市長蔣萬安。（圖／東森新聞）





台北市長蔣萬安近日表態支持廢除監察院，並主張藍白立委拒絕總統府提名的監察委員人選，引發政治攻防。12日他赴南投出席巧克力咖啡節，與南投縣長許淑華同台，被外界解讀為跨縣市布局。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋批評，蔣萬安對中央政治議題積極發聲，卻鮮少回應台北市政問題。

跨縣市跑行程

試吃農產品、與民眾互動，蔣萬安12日前往南投巧克力咖啡節，與許淑華合體出席活動，展現高人氣。近來頻頻跨縣市跑行程，也被外界解讀為輔選布局逐步展開。

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蔣萬安表示，相關行程是城市之間的交流，希望透過彼此借鏡學習及產業合作，創造更多發展機會。不過沈伯洋質疑，蔣萬安過去多次強調專心市政，但如今看起來，對其他縣市的關心似乎高於台北市。

廢監察院掀攻防

除了地方行程，蔣萬安近期也將關注焦點拉高至中央層級，公開支持廢除監察院，並主張藍白立委拒絕總統府提名人選。蔣萬安指出，監察院長期以來未能展現讓人民信服的作為，因此認為應該廢除監察院。沈伯洋則批評，許多與市政相關的議題，蔣萬安都未正面回應，反而頻頻針對總統層級的議題發言，質疑其立場前後不一。

無菸城市再交鋒

同一天，沈伯洋也與民進黨高雄市黨部北高連線，推出城市球衣作為募款活動，並針對台北市無菸城市政策提出質疑。沈伯洋認為，無菸城市的理念雖然良善，但若貿然增設吸菸區，恐怕增加第一線公務人員執法與管理負擔。

對此，蔣萬安回應，無菸城市政策重點在於做好分流，目前已減少約六分之一基層公務人員投入相關巡查工作，未來也將增加委外人力協助宣導。

藍綠提前布局

隨著選戰腳步逐漸接近，蔣萬安持續透過跨縣市行程擴大政治影響力，民進黨則聚焦市政議題展開攻勢。雙方從中央政治到地方治理隔空交鋒，也讓未來台北市長選戰提前升溫。

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