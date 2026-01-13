蔣萬安表態「我是台灣人」 鄭麗文喊同調：不妨礙我們也是中國人

國民黨主席鄭麗文否認與蔣萬安認同不同調。(資料畫面)

台北市長蔣萬安日前接受專訪時，針對兩岸議題表明「我是台灣人，我就是中華民國的國民」，並相信這是絕大部分台灣民眾的共識，也是最大公約數。國民黨主席鄭麗文今（13日）則表示，與蔣萬安「完全同調」，是台灣人也不妨礙「我們都是中國人」。

台北市長蔣萬安在專訪時表示，執政者必須誠懇地面對台灣社會絕大多數的民意，不分世代、年齡層，大家都生活在這片土地上，自己也在台灣出生長大，都希望這片土地好，也希望國家越來越強，所以他在很多場合都清楚聲明，「我是台灣人，我就是中華民國的國民」，相信這是絕大部分台灣民眾的共識，也是最大公約數。

對於外界認為，蔣萬安的論述與現今國民黨主席鄭麗文的論述不同調。鄭麗文說明，「沒有不同調，這是完全同調的」，這20、30年來，在民進黨刻意帶風向、政治化之下，把他們自然文化歷史的認同高度政治化，但台灣與中國並不是互相抵觸對立的概念，應該是彼此包容的。

鄭麗文重申「我們當然是台灣人，土生土長在這邊長大，包括我自己本人在內，當然是台灣人，但是，這並不牴觸也並不妨礙，我們也都是中國人」。鄭麗文強調，這應該是一個包容的概念，把身分認同高度政治化，並且狹隘、排外，完全無助於台灣社會成長，任何文化身分的認同都不應該變成政治仇恨操作的工具。





