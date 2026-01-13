蔣萬安表態「我是台灣人」 鄭麗文喊「跟我一樣」：不妨礙我們是中國人

記者陳思妤／台北報導］

台北市長蔣萬安日前接受專訪，對於兩岸、統獨立場，他表態，「我是台灣人，我就是中華民國的國民」，且他相信這是絕大部分台灣民眾的共識，也是最大公約數。對比，國民黨主席鄭麗文曾喊出「讓台灣人自豪說我是中國人」，似乎立場不同調。不過，鄭麗文今（13）日稱，沒有不同調，「是完全同調的」，這並不牴觸、不妨礙「我們也都是中國人」，還說蔣萬安的身分認同跟她還有大多數正常的台灣人都是一樣的。

鄭麗文今天上午赴蔣經國逝世38週年頭寮謁陵，她接受媒體聯訪時被問到，蔣萬安表態是台灣人，跟主席先前說的「我是中國人」不同調？鄭麗文笑稱，沒有不同調，這是完全同調的，這20、30年來民進黨特意帶風向、特意政治化，把很自然的文化歷史認同高度的政治化。

鄭麗文表示，首先必須再次說明，台灣跟中國並不是一個互相抵觸、對立的概念，應該是彼此包容，「所以我們當然是台灣人，土生土長在這邊長大，包括我自己本人在內當然是台灣人，但是這並不牴觸、不妨礙我們也都是中國人」，這應該是一個包容的概念。

鄭麗文批評，把身份認同高度政治化，而且狹隘、排外，或對外非常封閉的排斥，這無助於台灣社會成長，任何文化身分的認同，都應該是包容開放的，不應該變成政治仇恨操作的工具，這是不健康的。她說，「所以蔣市長的身分認同，當然跟我還有大多數正常的台灣人，或是中華民國的國民應該都是一樣的」。

