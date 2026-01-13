蔣萬安表態「我是台灣人」 鄭麗文回應「不妨礙我們也是中國人」

台北市長蔣萬安表示「我是台灣人，是中華民國的國民」，國民黨主席鄭麗文則回應，身為台灣人並不妨礙同時認同「我們也都是中國人」。（資料照片／陳愷巨攝）



爭取2026年連任的台北市長蔣萬安日前接受媒體專訪，罕見談及兩岸與統獨立場，他表示「我是台灣人，我就是中華民國的國民」，並強調這是多數台灣民眾的共識，也是社會的最大公約數。對此，曾提出「要讓台灣人自豪地說『我是中國人』」的國民黨主席鄭麗文今天（13日）受訪回應指出，身為台灣人並不牴觸，也不妨礙「我們也都是中國人」。





蔣萬安在《中國時報》專訪中表示，執政者應誠懇面對台灣社會的主流民意，不論世代或年齡層，大家都生活在這片土地上，也都希望台灣更好、國家更強，因此他在多個場合都清楚聲明「我是台灣人，我就是中華民國的國民」，並相信這樣的身分認同，是絕大部分台灣民眾的共識。

對於外界關注蔣萬安的說法是否與國民黨主席鄭麗文的論述不同調，鄭麗文回應，兩者並無衝突，甚至是「完全同調」。

她認為，近20、30年來，在民進黨的政治操作下，文化與歷史認同被高度政治化，但台灣與中國並非互相對立的概念，而應是彼此包容。





鄭麗文強調，「我們當然是台灣人，土生土長在這邊長大，包括我自己本人在內，當然是台灣人」，但這並不牴觸、也不妨礙同時認同「我們也都是中國人」。

鄭麗文指出，將身分認同高度政治化，甚至以狹隘、排外的方式操作，無助於台灣社會的成長；任何文化身分的認同，都應該是包容、開放的，不應成為政治對立或仇恨動員的工具。她也表示，蔣萬安的身分認同，與她以及多數中華民國國民的認同應該都是一樣的。

