蔣萬安被嗆了！台灣國轟「罪惡源頭後代」：應為林宅血案下跪道歉

電影《世紀血案》日前召開殺青記者會，卻引發輿論強烈反彈，劇組團隊及部分演員遭質疑「消費林宅血案」、漠視受害者及時代的傷痕、未取得當事人認可就拍攝；演員李千娜「可能不是那麼嚴重」一席話，更是掀起群眾怒火。事後，劇組及演員都已先後表態認錯，但民團「台灣國」理事長陳峻涵認為，真正的罪惡源頭是蔣家，結果台北市長蔣萬安卻事不關己；他痛批，蔣應該代表蔣家，向被害人下跪道歉、謝罪。

台灣國表示，近日受高度關注的「世紀血案」一事，相關拍攝當事人都已表態認錯，但做為所有罪惡源頭的兩蔣後代，蔣萬安卻事不關己；台灣國認為，既然蔣市長承襲蔣家政治遺產，就沒資格避開蔣家歷史罪行。因此呼籲，蔣萬安應立即前往當年的血案現場、如今的義光教會，代表蔣家向被害人下跪道歉，為那段慘絕人寰的血腥統治謝罪。

台灣國理事長陳峻涵表示，多年來，蔣萬安在選舉時，都巧妙地利用「蔣家第4代」身分獲取選票、享受威權體制留下的紅利，卻對受難遺屬視而不見。他續指，近日談到「世紀血案」時，蔣萬安更總以「路人甲」的矯情辭令敷衍了事，殊不知，當年林宅受重重監視的情況下，兇手非當權者莫屬；而蔣市長身為當權者後代，當然責無旁貸。

「歷史不容抹滅，血跡不會因為時間而乾涸」，陳峻涵說，兩蔣父子身為當時的最高統治者，對於台灣這塊土地上的殺戮、壓迫，負有不可推卸的責任。他強調，蔣萬安既以蔣家子孫自居，就必須承擔這份沉重的「歷史負債」。

他接著表示，「台灣國」長期致力於推動拆除威權銅像，就是為了讓台灣人從威權枷鎖中解脫。「我們認為，真正的轉型正義不只是口頭遺憾，而是具體行動」，陳峻涵說。他進一步解釋說，極少數人將轉型正義扣上「撕裂族群」大帽子，殊不知，這場數十年的殺戮，受害者當中，不乏如山東流亡師生、雷震、柏楊等外省籍人士，足見威權統治、白色恐怖無關族群，純然是統治者的殘暴性格所致。

「道歉是反省的開始，蔣市長如果心中還有民主價值，如果還有絲毫的同理心，就該放下身段，誠心道歉！」，他直言說。

台灣國執行長陳慶坤也呼籲，蔣萬安也應在相關紀念活動下跪致哀，另外，立即配合中央，加速中正廟蔣銅像暨台北市內所有威權象徵移除工作、儘速移葬兩蔣浮棺以節省公帑，同時，要求國民黨部交出所有尚未公開的政治檔案，讓世紀血案真相大白。台灣國強調，台灣土地不需要殺人魔的後代治理，除非他願意誠實面對歷史。

台灣國進一步表示，唯有真心懺悔，台灣才有真正的和解與未來；莫讓「蔣」姓成為政治紅利，卻將「血」債遺忘在歷史廢墟。

