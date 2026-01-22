蔣萬安被酸提燈做工粗糙...網友對比陳其邁「超人力霸王」提燈高下立判...四叉貓：一個會變姓...一個會變形

近日各縣市燈節提燈陸續開箱，高雄市長陳其邁推出與IP「超人力霸王」的合作提燈在網上引發討論，該作品喜歡客群的年齡跨度大，讓不少大人小孩看了都直呼想要；而台北市的元宵提燈則與變形金剛合作。對此，則有網友將台北市長蔣萬安和陳其邁拿著提燈的照片合併一起比較，不少網友批評變形金剛提燈看起來過於粗糙。政治網紅「四叉貓」劉宇也發文諷刺，「這兩張照片各有優勢，一個會變姓，一個會變形。」

目前有數個縣市公布了燈會合作IP，除了高雄市為超人力霸王、台北市為變形金剛外，嘉義縣燈會則是超級瑪利歐提燈。

四叉貓發文表示，昨天脆上面有多篇文章在討論高雄和台北的提燈，順便比較兩邊的市長優劣，對此他認為，「這兩張照片各有優勢，一個會變姓，一個會變形。」



網友也在貼文下方留言諷刺蔣萬安「北捷監視器都弄不好了，還玩什麼紙娃娃」，「跨姓別市長」，「請尊重蔣萬安的多元姓別，變姓人也是有人權的」，「拿著最多預算的縣市，做著最便宜的提燈，笑死」，「左邊那是什麼小氣寒酸的提」。

(圖片來源：Threads)

