蔣萬安被酸沒料？她揭「1致命關鍵」：很沒存在感的市長
政治中心／彭淇昀報導
不少人認為台北市長蔣萬安「沒料」，甚至被批評法學知識差。對此，網紅陳沂表示，看了蔣萬安的學經歷、施政表現後，並不覺得他沒料，「只能說就是中規中矩沒什麼特色，說不出他的政績，但也想不到他犯了什麼錯」。
陳沂昨晚在臉書發文指出，看了蔣萬安的學經歷，加上施政表現，並不覺得他沒料，「只能說就是中規中矩沒什麼特色，說不出他的政績，但也想不到他犯了什麼錯，基本上他如果不是長得算好看，就是一個很沒存在感的市長」。
陳沂直言，「這個社會總是外行領導內行，一堆根本連基礎法律常識都沒有的路人，卻去評論美國賓夕法尼亞大學博士蔣萬安法律很差？所以各位法盲見解才是對的？同理，去質疑沈伯洋或黃國昌法律專業，也讓人感覺莫名其妙」。
陳沂指出，有人說黃國昌野心跟身材一起膨脹，就算現在健身有成，野心也沒有跟著回來，「但去講他法律差邏輯不好，真的是在自取其辱！沈伯洋更是。可以說他每次都好像說了什麼又沒說什麼，還有拜託他放過那些帥哥男明星，也不能說他頭腦不好或是專業知識不足」。
陳沂最後強調，希望大家酸人要就事論事，不要為酸而酸，「那丟臉的只是自己而已」。
更多三立新聞網報導
北捷性平案暴增！苗博雅點名5大車站 怒槓總經理：我什麼時候講吃案？
爆吸菸區設「幼兒園家長接送區正旁邊」 苗博雅批蔣萬安：你被蒙蔽了！
殷瑋狂答…何孟樺氣炸：我要蔣萬安裁決！現在到底誰是市長
新竹便當店氣爆！隔壁麵包店夫妻被壓死 蔣萬安急電高虹安：願全力協助
其他人也在看
傅子純生前曾牙痛！沈玉琳憶罹血癌「同1徵兆」 呼籲身體警訊不可忍
與傅子純交情深厚的藝人兵家綺近日提到，傅子純在發病前曾受到牙痛困擾，當時甚至影響進食狀況。而沈玉琳得知相關消息後，也回憶起自己當時確診白血病前的身體變化，發現兩人出現相似徵兆。據《壹蘋新聞網》報導，沈玉琳表示，自己最初是出現牙齦腫脹情況，原本以為只是一般...
雨彈繼續炸！「大量雲雨帶」向中南部移 12縣市豪、大雨特報 大雷雨轟2地
氣象署今（10）日針對12縣市發布豪雨特報，表示受到滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市及屏東縣已有豪雨發生，今日高雄市山區有局部大雨或豪雨，苗栗以南地區及花東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積淹水，連日降雨，山區仍請留意坍方、落石及土石流。
飛機餐誰家最好吃？長榮華航星宇掀論戰 一款飛機餐被推爆
搭機出國時，飛機餐好不好吃絕對是關鍵！一名喜歡長榮航空飛機餐的女網友習慣出國都選搭長榮航空，但偏偏媽媽卻是華航的忠實粉絲，讓她趕緊上網發文求救，詢問大家的飛機餐喜好。這篇貼文成功吸引大量網友討論，意外讓星宇航空成為飛機餐界的高人氣指標。
台股炸出違約交割！這「連接器大廠」高達1.49億創今年新高 群聯2284萬元也中鏢、10檔踩雷名單曝光
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股近期上演史詩級震盪行情，大盤短短數個交易日內暴跌又暴漲，劇烈波動不僅讓投資人心臟快受不了，也開始衝擊市場交割秩...
快填申請單 每1人發6000元領6個月
勞動部推動「勞工就業通計畫」，旨在協助受國際情勢影響的失業勞工重返職場。雇主若聘用符合資格者，每人最高可領3.6萬元獎助金。該計畫整合就業媒合、職場訓練與職務再設計，如中高齡轉職者小珍便成功轉銜並改善作業環境。此舉不僅有效縮短勞工待業期，更協助企業補實人力缺口，透過多元獎勵與全方位支持措施，打造勞資互利共好的環境，強化職場穩定度與留才成效。
東森深度周報／邪惡早餐排行榜 飯糰高負擔第一名
東森深度周報／邪惡早餐排行榜 飯糰高負擔第一名
凍齡女神2／陳匡怡轉戰餐飲業盼40歲結婚 「台大五姬」的她被BBC拍成紀錄片
氣質古典的陳匡怡因就讀國企系被稱為「國企匡」，曾演出周杰倫《說好的幸福呢》MV，並以《我可能不會愛你》爆紅，但後來因身體狀況淡出演藝圈。日前陳匡怡久違出席記者會，透露自己轉戰餐飲業，跟朋友一起創業，目前她是品牌總監，坦言時間與金錢是創業最大的挑戰。目前38歲...
梅雨解渴…這座水庫「暢飲」4300萬噸居冠！進帳量前3名有2座在南部
受滯留鋒面及西南氣流影響，台灣連日下起大雨或豪雨，全台水庫預期可進帳逾2億噸水，這次南部水庫大補水，其中，曾文-烏山頭水庫系統預期可進帳4300萬噸水，居全台水庫之冠，蓄水率回升至14.3%，一解南部旱象。
林襄續愛馬傑森1／林襄、馬傑森無罩約會全紀錄 十指緊扣過馬路超甜密
就本刊直擊6月1日林襄、馬傑森的約會現場，這對「昔日情侶」先是一前一後，接著很快就並肩同行，往縣民大道的方向步行。雖然穿搭刻意掩人耳目，不過大手牽著小手十指緊扣！穿越路口時也沒有鬆開，彼此肢體的互動比裝扮更難藏。
公審黃山料全網熱議 律師點破關鍵：影片讓多米多羅「人設崩壞」
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，批評他的書籍很水、是不合格的作家，並狠酸「不要浪費紙好嗎！」連日引討論，林智群律師說，這個影片讓多米多羅人設崩壞。多米多羅的人設是「講幹話」，結果這個影片讓大家了解到他竟然有料。
唐綺陽 6 月星座運勢｜巨蟹三行星齊聚受矚目 12 星座水逆、感情、工作一次看
星座專家唐綺陽在6月星座運勢直播中指出，6月整體能量進入「火象主導、節奏加快」的交接期，也正好遇到節氣交接（夏至前後），氣場與環境變動劇烈，使整體局勢更不穩定，也更容易出現突發事件與結構性轉變。這是一段「轉折密集期」，包含工作、關係、人生方向，都可能出現明顯分界。
胡瓜斷聯10年！陳盈潔病危全靠他代發言 不解許常德這行為
【緯來新聞網】胡瓜今（9日）舉辦記者會，宣布領軍的演唱會《鑽石舞台之夜》即將重返北流，然而提到樂壇大
翻身機會來了！罕見雙重吉兆發威 「4生肖狂吸財氣」躺著都能賺
近日迎來極其罕見的「金星合木星」與「海王星合月」雙重吉兆。塔羅牌老師艾菲爾在臉書提到，占星學中，金星象徵財富、物質享有與審美價值，木星則是帶來擴張、幸運的第一大吉星，兩者交會預示一波財富機遇正席捲而來。雖然海王星的加入，容易讓人產生迷惘感，但只要腳踏實地，將會被金木的和諧能量實體化。他點名4生肖「鼠、龍、羊、豬」的財帛宮已被點亮，原本凝滯的資金水位正強勢翻紅。
60萬股東臉都綠了！「這檔」遭外資狂砍8.8萬張 股價3天慘跌18%
台股昨（9）日展開強勢反攻，加權指數終場大漲1,201.66點，收在44,704.44點，漲幅達2.76%。不過，幾家歡樂幾家愁，擁有60萬股東的面板大廠友達（2409）成外資「吸血續命」對象，遭大砍8萬412張，加上投信與自營商同步賣超，三大法人合計賣超達8.82萬張，導致股價由紅翻黑，終場下跌0.40元、跌幅1.64%，收在24元；短短3個交易日累計跌幅已達18.94%。
咖啡廳講話「吵到讀書」！女客收紙條要求安靜 氣炸：這不是圖書館
近年「咖啡廳辦公」、「咖啡廳讀書」蔚為風潮，越來越多人會帶著筆電、課本到咖啡廳讀書或工作。但近來一名女子在路易莎內用時，卻被一旁學生嫌棄講電話太吵，還遞給她一張便條紙「要求安靜」，讓她相當不滿，當場反擊！
麵包店夫婦睡夢中遇橫禍 街坊不捨
「爆炸聲大到像是飛彈炸下來。」新竹市高翠路便當店昨凌晨氣爆，附近居民心有餘悸，天亮後見到家園宛如戰場，汽車被炸爛成廢鐵，直呼好可怕。在氣爆中喪生的吳姓夫妻，兒女批戴孝服，昨站在廢墟中與封鎖線前，手握著母親衣物，呼喚雙親名字，難掩悲痛拭淚，讓人為之鼻酸。
時空旅人埋的？倫敦挖出62年前包裹 他按指示押注賽馬奪冠！還有驚喜彩蛋
英國倫敦南部的水晶宮公園最近正在進行翻修，沒想到工人在雕像底下挖出一個62年前的時空膠囊，裡面附帶的4枚舊幣與一張指令字條，要求發現者押注與耶誕老人有關的賽馬。工地主任喬許史莫斯（Josh Smalls）大膽嘗試投注，結果那匹馬一路領先奪冠，讓他輕鬆贏得160英鎊的獎金。
雨彈狂轟「蟑螂大軍恐鑽入家門」！最高飛5公尺 1滅蟑神招讓牠消失
梅雨鋒面來襲，各地雨勢明顯，要留意可能出現積淹水狀況，原本躲在水溝內的蟑螂還能被沖出來逃命，甚至跑進家中繁殖。對此，環境部提供防蟑有3不原則，不讓蟑螂有機會在家裡繁殖。
浪貓意外成人氣王！小貓每日擊掌「眼神死」讓網友笑翻
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 日前國外一處園區內的幾隻貓咪意外成為網路焦點，牠們憑藉著各自的獨特魅力迅速累積 …
空姐沒告訴你的事！是否經常搭機，根據登機「一習慣」即可判斷
每一次踏入機艙，對許多人來說只是旅程的起點，但對維持客艙秩序的機組人員而言，考驗才剛開始。當空服人員站在艙門口，一邊面帶微笑問候、一邊檢查登機證時，他們的眼神早已啟動專業的「掃描模式」。其實從乘客踏進機艙的那一刻起，空服員往往已經能大致判斷對方是不是經常搭機的人。令人意外的是，關鍵不在穿著打扮，而是一個許多人每天都在做的登機習慣。（記者唐家興）