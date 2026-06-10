蔣萬安被酸沒料？她揭「1致命關鍵」：很沒存在感的市長

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政治中心／彭淇昀報導

不少人認為台北市長蔣萬安「沒料」，甚至被批評法學知識差。對此，網紅陳沂表示，看了蔣萬安的學經歷、施政表現後，並不覺得他沒料，「只能說就是中規中矩沒什麼特色，說不出他的政績，但也想不到他犯了什麼錯」。

不少人認為台北市長蔣萬安「沒料」，甚至被批評法學知識差。（圖／記者盧素梅攝影)

陳沂昨晚在臉書發文指出，看了蔣萬安的學經歷，加上施政表現，並不覺得他沒料，「只能說就是中規中矩沒什麼特色，說不出他的政績，但也想不到他犯了什麼錯，基本上他如果不是長得算好看，就是一個很沒存在感的市長」。

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陳沂直言，「這個社會總是外行領導內行，一堆根本連基礎法律常識都沒有的路人，卻去評論美國賓夕法尼亞大學博士蔣萬安法律很差？所以各位法盲見解才是對的？同理，去質疑沈伯洋或黃國昌法律專業，也讓人感覺莫名其妙」。

陳沂指出，有人說黃國昌野心跟身材一起膨脹，就算現在健身有成，野心也沒有跟著回來，「但去講他法律差邏輯不好，真的是在自取其辱！沈伯洋更是。可以說他每次都好像說了什麼又沒說什麼，還有拜託他放過那些帥哥男明星，也不能說他頭腦不好或是專業知識不足」。

陳沂最後強調，希望大家酸人要就事論事，不要為酸而酸，「那丟臉的只是自己而已」。

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