蔣萬安裁示喊別再公開提他名字：不希望犯嫌名字被記住

台北捷運北車站、中山站商圈19日發生隨機殺人案，造成多人死傷。台北市長蔣萬安今（23）日主持台北市政府市政會議時裁示，不要在公開場合提到犯嫌的姓名，強調不希望該犯嫌的名字被記住，並盼望大眾能聚焦在如何恢復正常生活。

北市19日發生隨機殺人案，據《中央社》今報導，與會人士轉述，蔣萬安在台北市政府市政會議中裁示，不要在公開場合提到1219隨機殺人案的犯嫌姓名，並提及2019年紐西蘭基督城發生造成數十人死亡的槍擊案時，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）便拒絕提及槍手的名字，因為不想讓槍手因恐怖罪行獲得任何名聲。

蔣萬安表示，他非常認同阿爾登的做法，並強調不希望日前犯下隨機殺人案的犯嫌名字被記住，希望大眾更聚焦在如何恢復正常生活；蔣認為，該案犯嫌無論是出於什麼動機，其中的目的必然是想要造成大家的恐慌情緒，因此也會繼續努力，將台北打造為可以安全生活的城市，不會讓犯嫌得逞。

此事造成民眾人心惶惶，蔣萬安昨表示，北市府預計在26日比照跨年規模在捷運市府站以及市府轉運站舉行跨局處高強度的演練，未來的各項大型活動及人潮聚集的商圈維安規格也將提升，跨年活動市府會設定車阻加上特勤及保安警力的支援，並執行地毯式場檢確保市民安全，至於防災細胞簡訊正在研擬相關規範，將報請中央核可。

