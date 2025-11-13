即時中心／黃于庭、謝宛錚報導

民進黨持續布局2026選戰，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農壓線赴黨中央遞交意向書，表態有意爭取台北市長大位。前黨秘書長林右昌、綠委吳思瑤、陸委會副主委梁文傑、社民黨議員苗博雅等人，也都被點名為有力人選。而同樣被外界期待披綠袍出戰的立委王世堅，今（13）日再度表態「我不適合」，並推薦黨內多位好人選，直言他們「勝率高達50%」，可望挑戰現任市長蔣萬安。

針對外界點名出戰台北市長一事，王世堅隨即表態「我不適合啦」，現在檯面上優秀的人都很多，所以他一直堅持讓最強的出來，其實每個黨都一樣，遇到選舉就必須推最強人選出來，「不要到時候打輸了再怪兵器不好，這不對嘛」，目前黨內正在斟酌誰是最強的。

接著，王世堅點名行政院副院長鄭麗君、前綠委高嘉瑜、綠委莊瑞雄、民進黨祕書長徐國勇，他們都是最強的，「甚至如果由行政院長卓榮泰本人，我認為我推薦的這幾位，他們在首都台北的競選，勝選率都會高達50%」，要是雙方50對50，那就是一場很棒的選舉比賽。

民進黨立委王世堅。（圖／民視新聞）

事實上，針對黨內是否會徵召選台北市長一事，王世堅先前就強調，於公於私，他跟徐國勇都有長久的交情，如果黨真的有這個意思的話，他早就會知道。至於已向黨中央遞交意向書的吳怡農，他則稱讚對方是非常好的人才，「出線機率是最高的」。

原文出處：快新聞／蔣萬安要小心了？王世堅點名黨內「這些人」戰北市 斷言勝選率50%

