蔣萬安要推北市營養午餐免費 高雄、新北不跟進：憂排擠其他資源

台北市今宣布將推動營養午餐免費等新政策。（資料照）

台北市長蔣萬安今（6日）宣布，為了應對少子化及高齡社會，將推動營養午餐費全免、教育3點革新及升級敬老卡功能，教育局長今在市議會備詢時表示，預算粗估20多億，預計由《財劃法》補助款支應，其他直轄市包含新北、高雄，陸續回應不跟進。

高雄市教育局表示，市長陳其邁非常重視學校教育與孩子成長發展，教育資源會從效率、必要性及公平性綜合評估思考，因此高雄市將維持學校午餐使用者付費原則，但也強調「家境困難的孩子給予全額補助」，將教育經費用在對孩子最有意義的項目，避免排擠其他教育政策經費。

新北市教育局今也回應，若跟進北市營養午餐新政策，一年預算粗估要46億元，恐排擠其他教育資源，因此若中央編列經費統籌、完整承擔，新北則會樂見配合推動。

蔣萬安今在市政會議上宣部，推動台北市營養午餐將全面免費、教育3革新、升級敬老卡功能，來應對少子化、高齡社會等問題；教育局長湯志民下午也在市議會說明，國中小營養午餐全免預算粗估約20多億，盼能用《財劃法》支應，細節還有待確認，最快115學年上路。





