蔣萬安要放手? 傳李四川擬農曆年前後宣布請辭副市長

政治中心／林靜、胡景順、賴文軒雙北報導

年底新北市長選舉，民進黨徵召蘇巧慧出戰，黃國昌則在上周成立競選總部，國民黨目前人選未定，李四川和劉和然兩人協調持續卡關，不過傳出李四川決定將在農曆年前後，正式請辭以明志、展現破釜沉舟決心，蔣萬安今（4號）被追問也沒否認、只說要過年了請考慮我的心情。

新北市長候選人（民）蘇巧慧vs.民眾：「我蘇巧慧啦加油衝衝衝。」

一大早到三芝市場掃街，蘇巧慧遇到熱情攤商緊握雙手、加油打氣。

新北市長候選人（民）蘇巧慧vs.民眾：「你也是雙雙對對啦。」





民進黨新北市長候選人蘇巧慧，勤跑基層拜票。（圖／民視新聞）





去年底黨正式提名後，蘇巧慧備戰選舉、持續勤跑基層。綠營新北人選，早定於一尊，民眾黨黃國昌則率先成立競選總部，藍營則傳出李四下定決心，打算農曆年前，請辭北市副市長。

台北市長蔣萬安：「要過年了考慮我的心情好不好，我想最重要的就是希望，我們現階段持續推動各項施政。」

蔣萬安沒正面回應，恐怕過年前後真要放手，不能再把川伯"攬牢牢"。傳出李四川近來聽取友人建議，改採"尊侯"策略外，也打算公開宣示請辭副市長明志，無論是否代表黨參選新北，都不會留在蔣的副手位置，展現破釜沉舟決心，而辭職時間點，落在農曆年前後。只是要正式提名前，得先過黨內協調這一關，因為傳出他跟另一位有意角逐的劉和然副市長，協調持續卡關。





傳李四川擬農曆年前後宣布請辭副市長 蔣萬安回應了！

現任新北市副市長劉和然有意爭取國民黨2026年新北市長人選。（圖／民視新聞）





新北市副市長劉和然：「我想黃志雄主委，大概都在協調中，我們就尊重黨部的意見，（傳說李四川要辭職明志），（參選新北市長），（劉副怎麼看）我覺得每個候選人，或者每個對未來工作有任何打算，都有自己的節奏跟想法，一定要予以尊重。」

新北市長侯友宜：「我們都是老同事，我們一切以團結共同面對，（您有接到開會時間了嗎），黨都有在規劃當中。」

黨內得先過協調這關，黨外還得面對白營黃國昌挑戰，不過近來他上專訪透露，縣市長選舉不會出現三組人馬，新北這一仗藍白怎協調，還有得吵。

