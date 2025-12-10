蔣萬安見離任星國代表喊「好兄弟」 還送101音樂盒做紀念

【記者張綵茜／台北報導】新加坡駐台代表葉偉傑即將離任，台北市長蔣萬安9日於北市府會見他，並致贈台北101城市音樂盒，盛讚其是台北市真正的「好兄弟、好朋友」。

北市府以新聞稿轉述兩人會面過程。蔣萬安指出，上任後首次正式出訪即選擇新加坡，考察烏節路、Silver Zone（樂齡安全區）等重要街區，那次的經驗對台北市後來推動商圈改造及交通安全等市政發展，提供許多啟發與寶貴借鏡。

蔣萬安續指，除了新加坡國家發展部每年均邀請台北市出席世界城市高峰會（WCS）外，雙方在捷運系統營運維護、公務員培訓、青少年交流及雙語教育等方面也累積了豐碩的交流成果。此外，他也特別關切新加坡目前在AI領域的發展進程。

葉偉傑說，新加坡不只追求科技進步，近來因AI發展帶來的詐騙或個資疑慮等負面效應，也是新加坡政府努力應對防範的重點。他強調，台北市一直是新加坡在亞洲地區最重要的夥伴之一，期待未來雙方持續在永續城市、數位轉型及國際人才培育等領域深化交流學習。

會談尾聲，蔣萬安致贈台北101城市音樂盒，期盼能留住葉葉偉在台北的美好回憶，更盛讚其是台北市真正的「好兄弟、好朋友」，衷心祝福他在未來的職涯中一切順利。

葉偉傑（左）離任前拜會蔣萬安（右）。北市府提供

