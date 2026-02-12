蔣萬安視察中繼市場 送別李四川「點歌清單」笑翻全場

蔣萬安（中）今日視察北投中繼市場，幽默和記者分享網友建議送別李四川的歌單。（孫敬攝）

台北市長蔣萬安今日視察北投中繼市場，被問起李四川2月底將辭職，回應不管李四川在哪都全力支持，蔣也被問否要唱歌送給李四川，蔣萬安笑稱需要一點時間練習，並大方詢問媒體想聽什麼歌；對於外界看好2人未來將形成「雙母雞」效應，有望帶動膠著選區，蔣萬安強調目前的重心是讓市民能過個好年，人力銀行也是要放年假。

蔣萬安今日視察北投中繼市場，媒體提問蔣是否會唱歌送給李四川，蔣萬安笑回需要時間練習，過年的時候練，他看到網友留的歌單，包括鳳飛飛《祝你幸福》、張震嶽的《愛我別走》及梁靜茹的《勇氣》、Lady Gaga的《Hold My Hand》，記者則說李聖傑的《手放開》適合送給蔣萬安。

對於國民黨選情，媒體詢問蔣萬安與李四川可促成「雙母雞效應」，是否能帶動選情膠著區，蔣萬安強調現階段最重要的任務是讓所有市民過個好年，人力銀行也是要放年假。

