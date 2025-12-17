蔣萬安視察北士科T17、T18 盼輝達為台北安裝全球最強AI心臟

輝達(NVIDIA)海外總部確定落腳北士科，台北市長蔣萬安今天(17日)前往北士科T17、T18基地視察。蔣萬安表示，目前這兩塊基地已進入都市計畫變更公開展覽程序，將於1個月後召開都審會議，預計農曆年前可完成簽約，並已邀請輝達執行長黃仁勳來台參與簽約儀式。蔣萬安強調，期待輝達進駐北士科，為台北市安裝全球最強的AI心臟。

輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18，台北市長蔣萬安17日上午視察T17、18基地，並空拍巡禮全貌，說明未來北士科周邊整體規劃。

廣告 廣告

蔣萬安受訪時表示，目前T17、18基地已進入都市計畫變更公展程序，變更後將兩塊基地合併，預計1個月後由台北市副市長李四川召開都審會議，大概農曆年前就可與輝達簽約，市府也已邀請輝達執行長黃仁勳明年1月來台灣參加輝達尾牙時，一同參加簽約儀式。蔣萬安說：『(原音)之前有email除了跟他說最新進度，也告訴他如果1月份能順利簽約，歡迎黃仁勳屆時在台灣一起參加簽約儀式。(記者：他有回覆嗎？)目前還沒有，我們會持續跟輝達不管台灣這邊或美國保持聯繫。』

蔣萬安在簡報中說明未來北士科周邊的整體規劃，將創造生活、生態與生產的「三生優勢」。他表示，在生活面，預計完成專案住宅安置原住戶、規劃500戶社會住宅。生態面部份，將打造具有防災及生態的淨零排放生態區。生產面上，隨著輝達進駐後，再結合T3、T4、T12，連結南港、內科、北士科打造整個台北科技廊帶。他期待未來矗立在北士科的不僅是輝達總部的巨大建物，更是為台北市安裝全球最強AI心臟。

蔣萬安也強調，市府針對交通部份也都做好短、中、長期因應，包含接駁公車、輕軌、十字路廊等，已及早規劃輝達進駐後帶來的交通衝擊。

至於行政院長卓榮泰不副署立院再修版的「財劃法」，蔣萬安說，行政院不副署除了憲政上的影響，對地方整體市政推動與財務推動也會造成衝擊，不管捷運、校舍、市場改建，也包括未來銜接北市科的輕軌、十字路廊等都會受到衝擊，他認為這不只是耽誤台北市政的推動，也會耽誤國際對台灣AI產業的發展。(編輯：沈鎮江)