蔣萬安視察北士科T17、T18 蔣萬安：為台北安裝全球最強AI心臟

[Newtalk新聞] 輝達（NVIDIA）海外總部確定落腳台北市北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地。台北市長蔣萬安今（17）日上午前往基地視察，並透過空拍畫面說明北士科未來整體發展藍圖。他表示，相關基地已進入都市計畫變更的公開展覽程序，預計1個月後召開都市設計審議會，目標在農曆年前完成與輝達的簽約，市府也已邀請輝達執行長黃仁勳來台出席簽約儀式。

蔣萬安受訪時指出，T17、T18基地完成都市計畫變更後，將合併為單一基地使用，後續由台北市副市長李四川主持都審會議。市府已透過電子郵件向輝達說明最新進度，並表達若1月順利簽約，歡迎黃仁勳在來台參加輝達尾牙期間，一併出席簽約儀式；目前仍持續與輝達台灣與美國團隊保持聯繫。

在簡報中，蔣萬安進一步說明北士科周邊整體規劃，將打造兼顧生活、生態與生產的「三生優勢」。生活面向方面，市府將完成專案住宅安置原住戶，並規劃約500戶社會住宅；生態面則著重建構兼具防災與生態機能的淨零排放生態園區；在產業發展上，隨著輝達進駐，將串聯T3、T4、T12基地，並銜接南港軟體園區、內湖科技園區與北士科，形塑完整的台北科技廊帶。

蔣萬安強調，未來矗立在北士科的，不只是輝達海外總部的大型建築，更象徵為台北市「安裝全球最強的AI心臟」。

針對交通配套，蔣萬安表示，市府已就輝達進駐後可能帶來的人流與車流，提前規劃短、中、長期因應措施，包括接駁公車、輕軌系統及十字路廊建設，以降低對周邊交通的衝擊。

此外，對於行政院長卓榮泰未副署立法院再修版《財政收支劃分法》，蔣萬安指出，此舉不僅涉及憲政層面的影響，也將衝擊地方市政與財務推動，包括捷運建設、校舍與市場改建，以及銜接北士科的輕軌與十字路廊等重大工程。他認為，相關延宕不僅影響台北市的發展進度，也可能拖慢台灣在全球AI產業布局中的關鍵時機。

