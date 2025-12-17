蔣萬安視察北士科T17、T18 邀黃仁勳明年1月簽約

空拍機緩緩升空俯瞰北士科，輝達海外總部將落腳北士科 T17、18，台北市長蔣萬安上午前往基地視察，並表示上週三都市計畫變更已正式進入法定程序，預計公展一個月後召開都審會議。

此次變更的重點在於透過道路縫合將兩塊基地合併，屆時都審會議將由副市長李四川主持坐鎮。

台北市長蔣萬安表示，「1月份如果能夠順利簽約，很歡迎黃仁勳如果屆時在台灣，我們一起參與這樣的簽約儀式。未來這邊矗立起的輝達海外總部，我想不只是一個巨大的建物，更是為台北市安裝上了全球最強的AI心臟。」

不過，北士科未來整體交通規劃也持續引發關注，北市府規劃短、中、長期交通配套，包括接駁、公車專用道、輕軌與捷運十字路廊。

民進黨台北市議員林延鳳提問，「包含未來要有穩定的供電，甚至輝達還要求要有綠電的供應穩定，請問蔣市府的配套是什麼？」

國民黨台北市議員張斯綱也指出，「附近還有歐洲學校，那個上班的時間、上課的時間都非常的壅塞。所以出入往台北市，然後往天母地區、往北投地區的出入道路的順暢，我覺得是第一個要考慮的方向。」

針對《財劃法》是否將衝擊北士科交通規劃？蔣萬安表示，行政院不副署不只在憲政，對地方整體市政推動以及財務確實造成嚴重衝擊，不管是捷運、校舍改建、市場改建等等確實都有影響，當然也包含到未來銜接北士科的輕軌以及捷運十字路廊。

