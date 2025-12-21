蔣萬安視察台北馬維安! 動員693警力交警全配槍

社會中心／陳孟暄 胡崇恩 台北報導



台北馬拉松今天熱鬧登場，這次有超過2萬8000名選手參與，不過擔心日前北捷台北車站、中山站周邊發生隨機攻擊事件，造成們眾恐慌，市府全面升級維安，台北市長蔣萬安也到場視察維安情況，動員693名警力，相較過去最多一次，就希望賽事能順利完成。

一大早天還沒亮，北市府門口聚集上萬名跑者。



待嗆聲一響，6：30準時衝過起跑線，台北馬拉松熱鬧登場，這次吸引超多2萬8000名選手參與。而且到處都看到警力，比以往的賽事還多！

蔣萬安視察台北馬維安 警力增一倍、交警全數配槍

蔣萬安視察台北馬維安 警力增一倍、交警全數配槍。(圖／民視新聞)

半馬女子組參賽者 黃小姐：「幾乎每個路口都有看到，之前有警察的地方，幾乎都有比較多的警力，所以感覺不會有危險的感覺」。





由於日前北捷台北車站、中山站周邊發生持刀隨機傷人事件，台北馬拉松成為事件後，首場大型群眾聚集活動，市府不敢大意，維安全面升級，台北市長蔣萬安，一早也前往視察維安情況。

台北市長 蔣萬安vs.台北市警局局長 李西河：「這一次我們總共增加340位警力，總共是693個，所以相較於過去增加了一倍的警力，配置配備上面基本上都要裝備齊全，在重要的路口路段也是加派警力，警車也是加強整個巡邏的頻率」。





逐一確認警力部署，這次動員693名警力，相較過去足足增加一倍，包括刑大、保大、特勤中隊，以及北市11個警分局分工相關勤務，更提升員警配備，要求裝備齊全。

台北市長 蔣萬安vs.員警：「有攜帶手槍、這是預備彈匣，然後警棍，遇到緊急狀況的時候，我們可以拔出之後做一個處理」。





過去交通警察執勤不配槍，這次也全數帶槍上線，還有防刀手套、警棍、辣椒水、秘錄器、無線電、指揮棒、手電筒、警笛一應俱全，就是希望出現突發狀況時，員警能第一時間做危機處理，維護選手及民眾的安全。





