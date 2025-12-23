蔣萬安視察捷運北.東環段 喊話朝"日本山手線"看齊
生活中心／陳堯棋 嚴凱 台北報導
台北市政府戮力推動的"捷運六箭齊發2.0"，今天（23日）市長蔣萬安再度前往士林，視察捷運北環段和東環段北段的施工進度。喊話要朝日本的山手線看齊，更強調，未來關鍵站點陸續完工後，不只能有效分散市中心的轉乘壓力，也能改善困擾已久的內湖壅塞問題。
看著一支支鋼筋壁樁，準備插入地下，作為未來捷運出入口的連續壁，台北市長蔣萬安，再度來到士林視察捷運環狀線北環段、東環段北段的施工進度。特地送上水果禮盒，慰勞辛苦的同仁，蔣萬安上任三週年之際，戮力推動的捷運六箭齊發2.0，為城市發展、交通運輸帶來重要進展。
環狀線工程規劃。（圖／民視新聞）
台北市長蔣萬安：「過去這三年，我們持續推動捷運的興建，捷運六箭齊發2.0，所以包括北環 南環全面動工，東環段也兌現承諾，在我上任兩年內也順利動工，我想捷運的環狀線加上多點轉乘，我們希望盡快地建立，如同日本山手線，這樣子便利、舒適的捷運路網。」
喊話捷運路網要朝日本山手線邁進，等待東環段北段完工後，從新北蘆洲的徐匯中學站到內科，從原本要30分鐘，縮短到11分鐘。從新店的大坪林站到內科，也可從39分鐘，大幅縮短到12分鐘。
環狀線工程規劃。（圖／民視新聞）
台北市長蔣萬安：「捷運工程是今天不做，明天就會後悔的關鍵投資，對於百年城市來講，這非常重要，所以種種這些，都代表我們對於捷運興建，以及綠運輸推動的決心，我想不只帶來交通的便利，更希望打造宜居 永續的環境。」
未來關鍵站點一一到位後，就像打通台北市交通的任督二脈，不只能有效分散市中心的轉乘壓力，也能改善困擾已久的內湖壅塞問題。
原文出處：蔣萬安視察捷運北、東環段 喊話朝「日本山手線」看齊
桃捷綠線通車倒數！捷工局邀民眾搶先探訪地底隧道 見證工程成果
桃園捷運綠線自107年開始動工至今，已歷經約7年時間。在明(115)年即將通車的倒數一年之際，桃園市捷運工程局特別邀請全國民眾一同體驗工程團隊一路走來的辛勞與成果。活動期間，市長張善政也現身參與，與民眾一同見證工程的重要進展，並於聖誕節前夕提前向大家獻上祝福。 捷工局說明，桃園捷運綠線桃園電子報 ・ 1 天前 ・ 3
土城樹林線進入全面施工，未來串聯 4 線，拼 2031 年完工！
新北市重大捷運建設再傳進展。由新北市政府捷運工程局推動的「捷運土城樹林線」正式宣布全線動工，其中貫通全線的關鍵工程 CQ880B 土城高架段，已於 2025 年 12 月 1蘋果仁 ・ 1 天前 ・ 4
桃園捷運綠線 115 年通車！1.3 億捷運周邊人行道改善工程動工
桃園捷運綠線為串連大園、蘆竹、桃園及八德主要骨幹，115年起由G11藝文特區站通車至G15b坑口站，開啟桃園交通路網新篇章。市府捷運工程局表示，捷運站周邊人行道改善工程23日正式開工，經費獲中央補助及市府自籌經費，總經費約1.3億元，進行中正北路、南崁路二段、三民路二段捷運周邊人行道改善工程。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1
桃園捷運綠線114年工程成果參訪活動 3路線7場次圓滿結束
捷運綠線為桃園市政府自辦興建的第一條捷運，自107年開始動工至今，已歷經約7年時間。在115年即將通車的倒數一年之際，桃園市政府捷運工程局特別邀請全國民眾一同體驗工程團隊一路走來的辛勞與成果。活動期間，張善政市長亦親身蒞臨參與，與民眾一同見證工程的重要進展，並於聖誕節前夕提前向大家獻上祝福。市府捷工局指出，桃園捷運綠線工程集結來自韓國、日本、德國及國內多支專業團隊共同投入。自107年動工以來，每一磚每一鏟，都是透過工程人員的汗水堆積而成。今年度捷運局成果發表特別邀請全國民眾走進捷運工地現場，共同見證捷運綠線從藍圖階段邁入實景成形的重要時刻。桃園張善政在捷運綠線114年工程成果參訪活動中，陪同市民友們搭乘捷運。 本次成果參訪共規劃3條參訪路線，各具特色。活動從「全國開挖最深的捷運車站」出發，帶領民眾了解捷運與台鐵如何在同一車站內相互交疊，並透過逆打工法克服高達40公尺的開挖深度挑戰。民眾也近距離參觀捷運隧道施工的重要關鍵設備「潛盾機」，這座重達300噸、相當於30頭大象重量的龐然大物，如何在地底20公尺處，日複一日推進，完成一段一段的捷運隧道。此外，明(115)年即將通車的北段7站中，多台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
視察北環段進度！蔣萬安：打造如日本山手線環形路網
台北捷運為解決交通問題，推出「捷運6線齊發2.0」政策，其中除民生汐止線外，包含信義東延段、萬大線一二期、環狀線南北段工程均持續推進中。台北市長蔣萬安23日至士林區志成公園視察北環段Y27站點施工進度，捷運局表示，目前工程進度30％，已在施作連續壁，預計於民國120年完工。蔣萬安強調，捷運新建就是對台北最重要的投資，他期盼能盡早完成如日本山手線般便利的路網。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
視導捷運環狀線工程 蔣萬安：對台北最重要投資
（中央社記者陳昱婷台北23日電）就職即將滿3年，台北市長蔣萬安今天視導捷運北環段工程時說，捷運建設是對台北最重要且關鍵的投資，環狀線將提供便利、舒適、安全的運輸環境，不用再羨慕日本東京山手線。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
