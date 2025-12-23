蔣萬安視察捷運北、東環段 喊話朝「日本山手線」看齊

生活中心／陳堯棋 嚴凱 台北報導

台北市政府戮力推動的"捷運六箭齊發2.0"，今天（23日）市長蔣萬安再度前往士林，視察捷運北環段和東環段北段的施工進度。喊話要朝日本的山手線看齊，更強調，未來關鍵站點陸續完工後，不只能有效分散市中心的轉乘壓力，也能改善困擾已久的內湖壅塞問題。

看著一支支鋼筋壁樁，準備插入地下，作為未來捷運出入口的連續壁，台北市長蔣萬安，再度來到士林視察捷運環狀線北環段、東環段北段的施工進度。特地送上水果禮盒，慰勞辛苦的同仁，蔣萬安上任三週年之際，戮力推動的捷運六箭齊發2.0，為城市發展、交通運輸帶來重要進展。

環狀線工程規劃。（圖／民視新聞）









台北市長蔣萬安：「過去這三年，我們持續推動捷運的興建，捷運六箭齊發2.0，所以包括北環 南環全面動工，東環段也兌現承諾，在我上任兩年內也順利動工，我想捷運的環狀線加上多點轉乘，我們希望盡快地建立，如同日本山手線，這樣子便利、舒適的捷運路網。」

喊話捷運路網要朝日本山手線邁進，等待東環段北段完工後，從新北蘆洲的徐匯中學站到內科，從原本要30分鐘，縮短到11分鐘。從新店的大坪林站到內科，也可從39分鐘，大幅縮短到12分鐘。





環狀線工程規劃。（圖／民視新聞）













台北市長蔣萬安：「捷運工程是今天不做，明天就會後悔的關鍵投資，對於百年城市來講，這非常重要，所以種種這些，都代表我們對於捷運興建，以及綠運輸推動的決心，我想不只帶來交通的便利，更希望打造宜居 永續的環境。」

未來關鍵站點一一到位後，就像打通台北市交通的任督二脈，不只能有效分散市中心的轉乘壓力，也能改善困擾已久的內湖壅塞問題。

