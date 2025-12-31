蔣萬安視察跨年維安 指示「上緊發條」：民眾安全為最重要使命

今晚台北跨年晚會需安檢，台北市長蔣萬安今（31日）實地視察維安，確保一切部署到位。（圖/林煒凱攝）

今晚台灣跨年晚會即將展開，因19日發生隨機攻擊活動，台北市府繃緊神經，市長蔣萬安今（31日）也實地視察維安，確保一切部署到位，並指示同仁全程上緊發條，民眾安全為最重要使命。

蔣萬安今說，特別選在這個時間，在傍晚即將開始的跨年活動之前，到各個地方實地視察，確保維安工作部署一切到位，確切落實。

蔣萬安說明，共啟動13項維安措施，包括偵爆犬、身份查證、無人機監控、數位科技偵搜車組，以及特警警醫的進駐，這一次特別結合警校以及民力，總共3014位。針對市府以及101週邊，執行重點部署。

蔣萬安提醒市府各單位同仁，以及民間力量，今晚跨年活動，上緊發條，絕不鬆懈。（圖/林煒凱攝）

蔣萬安指出，同時針對包括爆裂物威脅、隨機襲擊、防踩踏疏散，在事前也都進行多次沙盤推演，周邊也有8處緊急救護站，必要時會即刻進駐，給予支援。

蔣萬安提醒市府各單位同仁，以及民間力量，今晚跨年活動，上緊發條，絕不鬆懈，堅持到最後一刻，確保所有前來民眾的安全，「這是我們的責任，也是我們最重要的使命。」故透過實地視察，瞭解相關部署狀況，最後時刻要一切到位。



