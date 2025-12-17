蔣萬安視察輝達預定地 林延鳳喊話：交通、供電配套應盡速準備好

台北市議員林延鳳17日表示，北市科交通配套令人擔憂，若不盡速解決恐成為「內科塞車2.0」。（圖／翻攝自林延鳳臉書）

輝達宣布進駐北士科，台北市長蔣萬安與副市長李四川今（17）日前往北士科T17、18輝達總部預定地視察。對此，民進黨台北市議員林延鳳質疑，針對北市科相對的配套措施蔣市府準備好了嗎？包括未來供電、預算及交通配套，設計內容都仍未送中央核定討論。

林延鳳質疑，蔣市府準備好了嗎？包含未來要有穩定的供電，甚至輝達還要求要有綠電的供應穩定，請問蔣市府的配套是什麼？因為藍白立委之前在立法院把北士科的韌性電網配置預算刪除，那接下來針對用電問題，要如何請中央一起來合作？預算在哪裡？

除此之外，北士科的交通配套也令人擔憂，因為輕軌的路線到目前還沒有核定，甚至連設計的內容都還沒有送中央核定跟討論，等到北士科其他的廠商進駐之後，到底交通阻塞的問題要如何解決？否則只會變成「內科塞車2.0」的惡夢而已。

