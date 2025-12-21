蔣萬安親自督軍！緊張氛圍中 台北馬拉松起跑了

2025臺北國際馬拉松今（21）日登場，這是19日台北捷運發生重大無差別攻擊事件後，台北市首場大型活動。台北市長蔣萬安親自坐鎮指揮中心，要求市府團隊全程警戒不鬆懈，警察局更增派341位警力，總計693人投入維安，相較過去增加一倍警力配置，確保賽事圓滿安全。

北捷事件發生後，蔣萬安增派經歷控管台北馬拉松賽事。（圖／中天新聞）

蔣萬安強調，馬拉松賽事全程長達五個多小時，同仁絕對不能掉以輕心。林副市長與副秘書長一早即到場全面檢視，確保警察同仁裝備齊全。他要求若過程中發生任何狀況，必須即刻危機處理、緊急應變，不容許有任何閃失。

廣告 廣告

蔣萬安親自視察比賽場地。（圖／中天新聞）

蔣萬安進一步指出，此次北馬的安全維護標準，將成為後續所有大型活動的範本，包括即將到來的跨年晚會都將比照辦理。他坦言不希望有模仿行為出現，但也不能排除可能性，因此要求同仁預想各種情境，包括恐嚇、爆裂物威脅等，建立完整通報與應變流程。

台北馬拉松賽事進行中。（圖／讀者提供）

由於本屆馬拉松有眾多國際選手參賽，蔣萬安也要求市府團隊在強化安全的同時，做好各項聯繫通報等服務作為，展現台北市辦理國際賽事的能力。他感謝同仁的辛勞付出，並期許透過這次經驗，讓各局處交換意見，為未來大型活動建立更完善的安全機制。

延伸閱讀

無業男張文無就醫紀錄！曾當月薪4萬保全「母有小額資助」

張文想用誠品後巷紙箱堆跳樓逃亡？警研判：他就是想要跳

57歲余家昶「不是保全」！ 友人揭身分：值得入忠烈祠