蔣萬安親自邀請黃仁勳來台簽約 李四川曝儀式細節！

輝達執行長黃仁勳日前透露，將於1月底輝達台灣員工尾牙前再度來台，並可能出席輝達總部進駐北士科的簽約儀式。台北市副市長李四川今（7）日表示，台北市長蔣萬安已透過電子郵件邀請黃仁勳來簽約，市府將配合黃仁勳以科技、創意的形式，至北士科T17、18基地簽約，並邀請黃仁勳至基地附近土地公廟拜拜、品嚐士林夜市小吃。

輝達執行長黃仁勳。（圖／路透社）

李四川強調，輝達1月中就會把投資計畫書送進北市府，原則上1月底前市府就會把包含計畫書及針對「星艦3.0」總部的都市計畫都審查完畢。他指出，輝達落腳北士科原則上在簽約之前有兩件事必須辦理，分別是投資計畫書以及總部的都市計畫變更，依進度大概1月中輝達就會把計畫書送進北市府進行審查。

廣告 廣告

李四川說明，黃仁勳對於美國總部的設計有一些看法希望能夠再精進，黃仁勳還找了台灣相當有名的建築師姚仁喜來承接建築的設計。姚仁喜之前也到過美國去看輝達的總部，李四川本身也跟姚建築師見了幾次面，就輝達要修改的部分，北市府現在已經納入所有的都市計畫委員會裡面去做檢討，預定在26日開都委會來做審查。

台北市長蔣萬安（右）、副市長李四川。（圖／台北市府）

針對簽約部分，李四川透露，上個月蔣萬安也有用電子郵件邀請黃仁勳，包括上次輝達副總裁艾克曼來台北，蔣萬安也有邀請他來簽約。李四川更透露，市府的幕僚作業在前兩個禮拜就已經在做相關規畫，昨日聽到黃仁勳說如果有邀請他願意來台北簽約，所以蔣萬安今日又特別寫了電子郵件邀請黃仁勳，希望他在月底回來時如果願意，由蔣萬安來跟他做簽約。

李四川表示，至於時程會落在29、30或是31日，市府會配合黃仁勳決定的時間。針對簽約形式，李四川回應，本來形式上是希望在桌上去做簽約,但據市府跟輝達幕僚的協調，原則上黃仁勳執行長是希望不要有那麼僵硬的形式，所以市府會規畫一個比較創意、也比較有科技感的簽約儀式，也許會帶黃仁勳到T17、18現場去看一看，也可以邀請輝達在台北的員工也去看一看新的辦公室。

李四川強調，如果黃仁勳願意，市府也會帶他去基地旁邊的土地公廟拜拜，同時也會準備士林夜市一些好吃的小吃招待，在那邊完成簽約儀式。針對媒體追問有議員質疑投資計畫書及都市計畫變更是否能在1月底前完成，李四川表示，針對北士科T17、18的公展8日大概會結束，目前也沒有人提出比較困難的疑問,這部分應該是可以順利把它完成。李四川補充，至於形式上簽約完後，還有一些細節、書面的部分，包括可能要議價、要繳保證金等，就交給幕僚單位來做處理。

延伸閱讀

周玉蔻都認可蔣萬安 直呼免費營養午餐政策「很厲害」

蔣萬安射出「教育革新3箭」！導師減課加薪

台北市長者有福了！蔣萬安宣布「敬老卡功能」重磅升級