蔣萬安親赴宜蘭金六結營區送暖 提前賀年慰勞650名北市役男

▲在宜蘭金六結受訓的650名臺北市役男開心與蔣萬安市長合影。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】農曆春節即將到來，蔣萬安市長於今（14）日下午率兵役局李治安局長等市府團隊，在臺北市軍人服務站吳遠里站長的陪同下前往宜蘭金六結營區，慰問目前服役中的陸軍常備兵役軍事訓練第248、251梯次及補充兵第438梯次，共計650名臺北市籍役男，關懷役男入伍訓練與生活適應情形，並代表臺北市政府及役男家屬，致贈陸軍步兵第153旅慰勞金，感謝部隊幹部對市籍役男的用心照顧與指導。

此次慰問活動，市府特別準備速食餐點、運動毛巾及側背包等慰問品，為役男加油打氣；同時也替當天生日的役男舉辦溫馨慶生會，讓役男在新訓期間，於同袍祝福中留下難忘回憶。活動過程中，蔣市長親切與役男互動，逐一詢問服役近況、身體健康與訓練適應情形，並與役男合影留念，現場氣氛溫馨熱烈。

蔣萬安致詞時表示，臺北市役男是市府的驕傲，肩負起保家衛國的神聖使命，為社會注入穩定力量。他勉勵役男珍惜服役時光，持續精進自我，培養良好運動習慣與規律作息，鍛鍊健康體魄，為未來升學或職涯發展奠定穩固基礎，並為人生留下珍貴回憶。

蔣萬安市長也藉此勞軍機會，向役男介紹市府多項青年政策，包括基北北桃1,200元通勤月票、多元社會住宅、生育獎勵金，以及青年局推出的青年海外實習計畫、「以戰代訓」職涯課程、實習津貼及一站式諮詢服務，期盼透過完善政策協助青年減輕生活壓力，成為城市發展的重要力量。

蔣萬安提醒，訓練過程務必以安全為第一優先，如有身體不適或任何疑問，應即時向部隊幹部反映並尋求協助。同時叮嚀役男們近期氣候濕冷多變，要特別注意保暖與身體保健。最後，市長提前向全體役男及幹部們拜早年，祝福大家春節愉快、馬年行大運，各項訓練順利、平安退伍，未來無論在學業或職涯發展上都能一帆風順。