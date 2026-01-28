蔣萬安親頒首屆「永續金獎」 13家標竿旅館引領低碳旅遊新浪潮





臺北觀光正式接軌國際永續標準！市長蔣萬安昨（27）日於市政會議親自頒發首屆「2025 臺北市觀光永續金獎」，表揚 13 家在環境守護與社會共好展現傑出貢獻的旅宿業者。本次評選首度將獎勵制度入法，參考聯合國 SDGs 及全球永續旅遊委員會（GSTC）指標，從「大地酒店」的惜食行動到「圓山大飯店」的文化保存，獲獎名單展現了臺北旅宿業轉型低碳、地方創生與生態友善的強大韌性，立志將臺北打造為亞洲永續觀光首選城市。

首創制度化獎勵：對標國際 GSTC 與聯合國 SDGs 指標

觀傳局此次首度訂定《臺北市觀光遊樂業與觀光旅館業及旅館業推動低碳旅遊獎勵辦法》，將永續轉型正式制度化。

廣告 廣告

評選標準： 嚴格參考國際永續旅遊權威指標，從環境、社會、經營等多面向檢視。

引導轉型： 透過金獎評選，鼓勵業者將永續思維深植於日常營運，讓臺北旅宿成為具備專業度與環境責任的國際品牌。

13 家獲獎名單與特色亮點：翻轉旅宿想像

獲獎業者在節能減碳、在地共好及文化推廣上各具巧思，成為城市永續發展的領頭羊：

低碳餐飲與惜食： 大地酒店取得全館綠色餐廳認證；台北士林萬麗酒店採用非籠飼蛋與在地農場食材；凱達大飯店則推行「食材全利用」並與萬華傳統名店合作。

生態與減碳： 台北六福萬怡酒店推廣動物保育及「三鐵」低碳遊；台北艾麗酒店取得鑽石級綠建築認證；寒居酒店則透過 Green Choice 計畫獎勵旅客節電。

文化與公益： 圓山大飯店開放東西密道強化文化保存；南港老爺行旅推動「書泊」專案結合惜物與公益；台北中山意舍酒店則深耕在地小農文化。

創新永續： 台北遠東香格里拉首創環保婚紗綠色婚禮；晶華酒店落實永續會議與餐桌；北投晶泉丰旅與北投會館則深耕捷運減碳輕旅行。

蔣萬安：永續與創新是臺北觀光的靈魂

蔣萬安市長表示，臺北市擁有國際水準的服務品質，透過公私協力，旅宿業者不再只是提供住宿，更是傳遞永續價值的場域。

市長特別強調，未來市府將持續精進法規與配套，期許更多業者加入「觀光永續金獎」的行列，讓旅宿業成為臺北城市品牌最溫暖、也最負責任的象徵。

從一頓綠色早餐到一場低碳婚禮，臺北的旅宿業正用行動證明「環保也能很有質感」。選擇獲獎的永續旅館，不僅是享受高品質服務，更是為地球盡一份心力。

更多新聞推薦

● 白天起雨勢漸緩 各地早晚皆涼