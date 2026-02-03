蔣萬安設吸菸室遭中央打槍 粉專：柯建銘卻可在立院裡抽菸？

台北市長蔣萬安力推無菸城市政策，今年首度在迪化街年貨大街擴大禁菸範圍，北市府原本計畫借鏡日本經驗，評估設置戶外室內吸菸室的可行性，但行文中央後遭到打槍，理由是「貨櫃吸菸室門窗都關上就屬室內，法規室內不能吸菸」。對此，臉書粉專開酸，「戶外吸菸室不可以，但柯建銘在立法院室內抽菸可以」。

民進黨立院黨團總召柯建銘。（資料圖／中天新聞）

北市研考會主委殷瑋日前透露，市府原本想參考日本作法評估戶外室內吸菸室的可行性，但行文中央後，中央認為貨櫃吸菸室只要門窗關上就屬於室內空間，依據法規不允許室內吸菸而卡關。殷瑋2日表示，目前迪化街年貨大街吸菸區每天約有上百人使用，市府正朝台北燈節兩大展區西門町、圓山花博展區方向規畫無菸燈節。

殷瑋強調，市府將持續與中央溝通，期待能透過函釋方式完成設置戶外吸菸室，因為隔絕性較好。殷瑋1日也在YouTube還原市府規畫的幕後過程，說明原本想借鏡日本評估戶外室內吸菸室可行性，竟被中央以貨櫃吸菸室門窗都關上就屬室內、法規室內不能吸菸為由打槍。

北市府提在迪化街設吸菸室遭中央打槍。（資料圖／中天新聞）

對於中央的回應，粉專政客爽2日在臉書發文表示，賴政府的邏輯是室內不能抽菸原意是避免吸菸者影響不抽菸的人，但室外吸菸室不能抽菸是因為室內抽菸影響了室內抽菸的人，邏輯滿好笑的。政客爽也說，所以戶外吸菸室不可以，但柯建銘在立法院室內抽菸可以。

不少網友也在貼文底下留言回應，有人質疑那這樣機場的吸菸室不也算是室內吸菸，也有人認為吸菸室就是要吸菸才去，難道逛街會去吸煙室逛嗎，還有網友批評白癡執政就是阻擾地方政府幹正事。

依據《菸害防制法》規定訂有室內吸菸室設置辦法，第2條規定旅館、商場、餐飲店、酒吧、夜店或其他供公眾消費之室內場所及老人福利機構得設置室內吸菸室，但並未規定戶外設置吸菸室之情形。

