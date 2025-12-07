蔣萬安評禁小紅書挨批「反對打擊犯罪」 北市府：劉世芳刻意扭曲

蔣萬安、劉世芳因小紅書被禁事件隔空交火。資料照 廖瑞祥攝



針對內政部長劉世芳指稱臺北市長蔣萬安回應小紅書被禁發言是「反對打擊犯罪」，台北市政府今（7日）表示，蔣萬安多次清楚說明，打擊詐騙一定要做，但標準要一致，指民進黨政府執意要做，那就一個月後共同檢視成效。蔣哪一句、哪一字是反對打擊犯罪？質疑劉世芳刻意扭曲。

行政院打詐中心封鎖小紅書，遭蔣萬安批是「反中反到自己變成共產黨」。劉世芳今日受訪表示，台灣並沒有共產黨，台灣是自由民主法治社會，相關處置均依打詐條例辦理，小紅書未受台灣法律規範，並意有所指問蔣萬安，「我倒覺得要請教一下提出這樣論調的人，他是不是反對警政署打擊犯罪，尤其是打擊這個詐欺犯罪」。

臺北市政府副發言人蔡畹鎣回應，蔣萬安已多次清楚說明：「打擊詐騙一定要做，但標準要一致，也要用對方法，不要讓大家覺得現在的作法沒有章法、甚至別有目的。如果民進黨政府執意要這樣做，那我們就一個月後共同檢視成效。」全文哪一句、哪一字是反對打擊犯罪？相信大家也等著看小紅書遭禁後、內政部能交出如何亮眼的打詐成績。

蔡畹鎣表示，劉世芳的發言就是刻意扭曲事實。數位發展部公布的詐騙來源比例中，小紅書根本不在主要媒介之列，中央這是「對症下藥」，還是藉此政治操作，大家都看得很清楚。

蔡畹鎣反問，民進黨創黨主張就是捍衛言論自由，什麼時候開始一個號稱要追求百分之百言論自由的政黨，竟轉頭教訓大家不要濫用言論自由？大家不只質疑這是民主退步，更想問：這到底是內政部，還是中宣部？

