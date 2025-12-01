蔣萬安該幫民眾黨小雞站台？楊植斗開第一槍力挺：市長是公共財

距離2026九合一選舉投票日已剩不到1年，其中在台北市議員部分，國民黨台北市黨部主委、台北市議長戴錫欽日前表示，台北市長蔣萬安是否幫民眾黨市議員站台輔選應慎重思考。不過，國民黨台北市議員楊植斗公開表態，明確支持蔣萬安在特定情況下替民眾黨議員站台

台北市長蔣萬安。（圖／中天新聞）

戴錫欽昨日出席國民黨台北市黨部舉辦的黨慶活動，他受訪時表示，「鄭黃會」之後，藍白合這樣的一個大框架已經非常明確。關於明年選戰的提名過程，我們希望國民黨、民眾黨還有所有的友黨的席次能夠極大化。在上一次選舉過程當中，國民黨在61席當中，本來就當選了31席，也就是剛好過半，所以我們這次也會以單獨過半為目標，作為提名策略，不會過度膨脹，也不會自我限縮。

廣告 廣告

戴錫欽表指出，如果民眾黨願意支持蔣萬安市長連任的話，我們當然樂見其成，也非常感謝。在議員輔選方面，他們認為有需要的話，蔣萬安市長應該也要慎重考慮來幫忙民眾黨的盟友們，大家一起來站台。不論是市黨部，或者是蔣萬安市長，我們的態度都是一樣的，只要在過去這段時間，跟國民黨，跟台北市政府的相關的政策都能夠充分支持跟配合的話，對於輔選這件事，我們會從寬考量，但我們也必須要尊重當地國民黨所提名的議員們的意見。

台北市議長戴錫欽。（資料照／中天新聞）

對於蔣萬安是否該幫白營小雞站台？楊植斗今（1）日下午在臉書發文，「蔣市長幫民眾黨站台，「YES！Why not？」對於昨天戴錫欽議長在受訪時的回應，有媒體朋友在今天問到他這題，自己的答案就是「YES！Why not？」

楊植斗表示，藍白合作，意指藍白共推一組候選人來對抗民進黨，如果民眾黨自己不派台北市長人選，全力支持蔣萬安，那麼他們在推動市政的路上便是盟友！

楊植斗也直言，對台北市的民眾黨議員而言，沒有母雞拉抬，選起來會相當辛苦，倘若蔣市長考慮黨籍問題而未伸出援手，這就太欠缺江湖道義，這也非他的行事作風，「我相信若民眾黨的議員邀約，蔣市長會義不容辭地相挺」。

國民黨台北市議員楊植斗。（資料照／中天新聞）

楊植斗認為，2026是建立2028藍白互信的過程，藍營議員們可能會希望獨占蔣市長這面招牌，但自己覺得蔣市長是在野陣營的公共財，幫民眾黨員站台，他是樂觀看待！

最後楊植斗也說，希望台北藍白合順利，共同支持蔣萬安，也祝福民眾黨的議員候選人們，加油！

延伸閱讀

濱崎步來台開演唱會？ 蔣萬安喊話：台北絕對歡迎她

盼民眾黨挺蔣萬安連任 戴錫欽：藍白合大框架很明確

影/出席北市黨慶 鄭麗文喊話：讓蔣萬安連任、市議會單獨過半