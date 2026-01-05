蔣萬安談北捷案！余家昶紀念牌將設台北車站

▲台北市長蔣萬安今（5）日表示余家昶紀念牌將設台北車站地下M8出口。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 台北市長蔣萬安今（5）日在大同區召開與里長有約座談活動，他受訪時提及，在北捷隨機殺人案中制止兇嫌的救人英雄余家昶先生的紀念牌已經製作完成，放置地點預計就是會在台北車站M8出口。另外，大同區都市更新持續推進，未來也會有新捷運線的規劃。

蔣萬安今指出，捷運公司已經設計、製作完成余家昶先生的紀念牌，後續相關期程將和家屬保持聯絡，也尊重家屬決定，還有文字內容待確認，紀念牌地點將在台北車站地下一樓M8出口。

針對大同區建設，蔣萬安提到，都市更新八箭和防災型都更，讓大同區斯文二期已簽約，未來斯文一至三期將持續整合跨過門檻，讓都更持續加速推進，淡水河岸的改造工程也如火如荼正在進行。里長也很關心民生、汐止線的捷運建設，路網也納入大稻埕。

