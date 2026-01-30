蔣萬安談Alex攀101指出教育困境 坦言身為考生家長壓力大

台北市長蔣萬安今日出席中等學校校長會議分享，他除了是3寶爸也是「考生家長」，他說跟大兒子蔣得立解題被說「邏輯思考是上個世紀 」。（鄧博仁攝）

美國極限攀岩家Alex Honnold成功完成徒手攀爬台北101，成為全球矚目的焦點， 不過也引發網友討論，若Alex出生在亞洲，可能會被說「爬101？數到3給我下來，你皮在癢不是，把這個精神拿來讀書，早上台大」。台北市長蔣萬安今日出席中等學校校長會議分享，他除了是3寶爸也是「考生家長」，網友反應很寫實，他也以跟大兒子蔣得立解題被說「邏輯思考是上個世紀 」的經驗分享，指出現在教育面對的各項挑戰和困難。

蔣萬安今到北一女參與中等學校校長會議， 他表示，大家都知道他的另一個身分是3個孩子的父親，現在又多了一個身分，他請台下的校長猜猜看；台下有校長回應「4寶爸」，引起現場哄堂大笑；蔣萬安則笑回，「不要嚇死我，沒有，還是3寶爸」，並解答現在多一個身分是「考生的家長」。

蔣萬安分享，他老大現在是9年級、國三，再過100多天就要會考，他身為考生的家長心情又很不一樣，他有3個很深的感觸，孩子學習的內容比以前困難很多，他關心老大現在準備會考的情況，有幾次他問兒子蔣得立，模擬考題目或歷屆會考試題他來看看一起解，兒子把數學題本拿出來，在解題的過程中，兒子比他快，跟他說，「爸爸，你的邏輯思考是上個世紀，我們現在不是這樣解題」，不過殊途同歸，答案都一樣，只是整個過程路徑不同。

蔣萬安（前右）說，他老大現在是9年級、國三，再過100多天就要會考，他身為考生的家長心情又很不一樣。（鄧博仁攝）

蔣萬安表示，現在孩子面臨的壓力並不比他們當年小，可能更辛苦，他看到孩子同樣會補習、晚自習，現在外面的誘惑比以前多，平板、電腦、資訊非常流暢；他也一直思考味，現在給孩子的教育是要讓他們能夠應付明天的考試，還是能夠應對20年後的世界，他沒有答案，在座校長比他專業也比他有經驗，可以一起來思考。

蔣萬安也提及，上周日Alex Honnold 成功完成攀登台北101，這是一場結合勇氣、專業以及高度專注的重舉，那份挑戰極限的勇氣，還有面對高壓環境能夠冷靜判斷的穩定感，確實令許多人感到無比的欽佩，當Alex成功完成攀爬台北101之後，網路上有很多的討論，其中有一篇內容討論熱烈，說如果Alex在亞洲成長，如果Alex是由亞洲的爸爸媽媽教養，可能亞洲的家長會說，「爬101？數到3給我下來，寫完功課再去，你皮在癢不是，把這個精神拿來讀書，早上台大」，這確實很寫實，但也指出了現在所面對的各項挑戰和困難。

蔣萬安說，這些輕鬆有趣的討論，其實也提醒「一個人潛能除了天賦，更關鍵的是成長的過程中有沒有被理解、被支持，有沒有鼓勵探索、容許嘗試、甚至允許失敗的空間」，這就是教育重要的價值所在，教育不僅是教導孩子標準答案，而是培養孩子面對挑戰的勇氣，在壓力中做出判斷的能力，更重要的是一步步走向自我實現的信心。

