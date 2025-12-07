蔣萬安諷卓榮泰反中反到自己變成共產黨 律師反殺：蔣家反共也不過三代

記者李鴻典／台北報導

賴政府禁小紅書風波延燒，針對內政部以打擊詐騙、防詐、資安等做為封禁理由，行政院長卓榮泰也說，小紅書是用中國的言論不自由來傷害台灣的言論自由。台北市長蔣萬安對此表示，「反中反到自己變成共產黨，我想這個人民會無法理解也沒辦法接受」。林智群律師則說，富不過三代，蔣家反共也不過三代。

蔣萬安受訪，開嗆卓榮泰反中反到自己變共產黨（圖／翻攝畫面）

小紅書風坡近日延燒，對於卓榮泰說，小紅書是用中國的言論不自由來傷害台灣的言論自由，蔣萬安表示，「所以卓院長現在是要用言論不自由對付言論不自由嗎？ 反中反到自己變成共產黨，我想這個人民會無法理解也沒辦法接受」。

民進黨立委邱議瑩指出，據統計，每年在小紅書遭詐騙金額突破2億元，這是符合《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「緊急案件」要件，為阻斷國人遭詐損害擴大所做的舉錯，合法合規，合情合理，結果引起蔣市長的情緒反彈！何況小紅書資安問題嚴重，蔣市長可以完全不在意，反中議題正式端上桌。

邱議瑩指出，據統計，每年在小紅書遭詐騙金額突破2億元。（圖／資料照）

她說，現在想把這句話還給蔣市長「現在是要用言論自由來粉飾太平，親中親到自己變成共產黨，我想這個人民無法理解也無法接受」。

林智群律師則說，美國也禁TikTok、微信，他們也是共產黨嗎？如果共產黨那麼糟糕，國民黨還要跟他們統個屁啊？藍白人最常講，到中國就要遵守中國法律，很難嗎？TikTok、微信違反美國法律，人家就要禁，小紅書涉詐，還願意不遵守台灣法律，不能禁嗎？富不過三代、蔣家反共也不過三代！

