蔣萬安諷禁小紅書反中過頭 綠批偷換概念 北市府反擊打臉卓榮泰

近日中央禁用大陸社群軟體小紅書，台北市長蔣萬安批行政院長卓榮泰是「反中反到自己變成共產黨」，民進黨北市議員何孟樺批，蔣萬安把對不肖業者的行政措施，扭曲成對言論自由的限制，是玩偷換概念的稻草人論證。北市府副發言人蔡畹鎣批，卓榮泰親口說出「小紅書是用中國的言論不自由來傷害台灣的言論自由」，卓榮泰不小心說出口的真心話，揭露政治操作的真正目的，這才是標準的「偷換概念」。

何孟樺今日於臉書發文表示，蔣萬安說，「打擊詐騙一定要做，但標準要一致，也要用對方法，不要讓人家覺得現在做法沒有章法，甚至別有目的。」言下之意，是說現在停止解析及限制接取小紅書網域一年的做法不對。但我們很好奇，喜歡對閣揆人選指指點點的蔣萬安市長，眼中的標準一致、用對方法，又是什麼呢？

何孟樺說，這次刑事警察局停止解析小紅書網域，引用的法源是立法院各黨一致通過的《詐欺犯罪危害防制條例》，由藍白占多數的新國會通過。

何孟樺批，蔣萬安把反侵略、反併吞打成「反中」；把對不肖業者的行政措施，扭曲成對言論自由的限制。這樣大玩起偷換概念的稻草人論證，其目的不正是為了討好他用來罵人的，真正的共產黨，好讓時間遲遲無法確定的雙城論壇，可以獲得中南海、國台辦體系恩准嗎？顯然別有目的、進行政治操作的，正是蔣萬安自己。

蔡畹鎣回擊，議員一句話就能夠用兩個角度重重打臉行政院，實在是非常不容易的問政成績。卓榮泰親口說出「小紅書是用中國的言論不自由來傷害台灣的言論自由」，其實已經證實外界質疑中央「別有用心」並非空穴來風，議員所批評的「政治操作」，反而像迴力鏢回打卓自己；卓院長這句不小心說出口的真心話，揭露他政治操作的真正目的，如今硬要拿打詐來掩飾，這才是標準的「偷換概念」。

蔡畹鎣表示，根據媒體報導手機APP商店的下載排行榜中，小紅書下載量不減反增、竄升至社交類第一名，其中自然也不乏台北市民、港湖居民，難道議員是要指著這些民眾的鼻子、罵他們是「中國議題花粉症」嗎？民眾不配擁有「不翻牆的民主」嗎？

蔡畹鎣追問，其他如臉書等更多的網路平台，只要沒有配合打詐的主動作為及成效，議員是不是也依同樣的標準，舉輕以明重，認為要查封？如果是，請公然向民進黨執政的中央進建言，否則豈不是議員自證雙重標準？

蔡畹鎣表示，不乏法界人士質疑主管機關跳過該條例的程序就封鎖是「北韓法學派的依法行政」，議員若要護航「標準」該追問的是中央政府；蔣市長也講得很清楚，中央用禁平台的方式是否「用對方法」，大家一個月後都等著看成效。

