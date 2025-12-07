蔣萬安諷「自己變共產黨」劉世芳反嗆：反對打擊犯罪？

劉世芳回嗆蔣萬安。（圖／東森新聞）





中國APP小紅書被封鎖一年，台北市長蔣萬安批評政府「反中反到自己變共產黨」，內政部長劉世芳今（7日）回嗆，說出這種言論的人，是否在反對警政署打擊犯罪？

台北市長蔣萬安日前表示，政府以「打詐」為由宣布封鎖小紅書一年，做法形同「反中反到自己變共產黨」。他指出，言論自由不該以打詐為名受限制，「卓院長現在是要用言論不自由對付言論不自由嗎？」並質疑政府標準不一致，甚至被藍營多位人士形容為「紅共變綠共」。

內政部長劉世芳今日回擊，臺灣本就是自由、民主、法治社會，外界不應濫用「侵犯言論自由」之名，模糊打詐政策目的。她反問，「提出這樣論調的人，是不是反對我們警政署打擊犯罪？」劉世芳表示，小紅書並未在台灣落地，也未遵守台灣法治架構，中央阻擋其服務本質上是維護治安，而非壓制言論。

劉世芳舉例，若放任未受規範的平台長期成為詐騙溫床，就像家裡遭小偷卻還說「這是他的行動自由」，這樣的邏輯才真正背離法治精神。她批評部分政治人物刻意將「打詐」與「言論自由」混為一談，忽略了國家有責任阻擋未受監管的平台利用漏洞侵害民眾安全，並強調「這怎麼會叫做侵犯言論自由？」

