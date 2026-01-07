即時中心／高睿鴻報導

暱稱「AI教父」的輝達（NVIDIA）公司執行長黃仁勳，之前宣布要讓總部落腳北士科T17、T18兩塊精華地，引發國人轟動。不過，北市府與原土地持有者新光人壽，為了解約條件爭論許久，最後敲定逾44億「分手費」，才讓市府終於能重新與輝達簽約、使後者得以入駐。面對外界關注簽約時程，台北市長蔣萬安今（7）早受訪時稱，自己去（2025）年11月已親自寫信給黃，邀請他若於農曆年間來台參加尾牙，希望也可順便參加簽約儀式。

廣告 廣告

蔣萬安表示，寫信給黃仁勳後，自己後來也與輝達副總Scott Ekman見面，於是當面再次提出邀請，希望黃仁勳能來台灣參加活動；而Scott也開玩笑說，若黃到時候可以來，自己願意幫忙、請他在蔣的紀念娃娃上簽名。蔣萬安續指，黃仁勳應該已確定1月底會來台灣，除了要參加員工尾牙，自己也會再次邀請，一旦等到時間確定，就會請他來參加簽約儀式。

快新聞／蔣萬安證實了！黃仁勳將於「這時間」訪台 市府盼與輝達完成簽約

台北市長蔣萬安。（圖／民視新聞）

他還說，到時候還想讓黃仁勳到T17、T18附近看看走走，了解周邊環境；另外，蔣萬安還表示，希望邀請他一起到旁邊的土地公廟，一起拜拜、祈福。他強調，針對此事，早已在去年11月就寫信詢問，因為按照慣例，過去黃仁勳都會在農曆年間，來台灣參加輝達的尾牙。

另一方面，談到近期立法院與行政院嚴重衝突、總預算案無法付委，恐將導致TPASS（優惠通勤月票方案）直接斷炊，進而衝擊數百萬名通勤族的權益，蔣萬安則回應說，自己一直都有和北市的立委保持聯繫；但與此同時，他也強調，行政院有必要與立法院好好坐下來溝通。

《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

原文出處：快新聞／蔣萬安證實了！黃仁勳將於「這時間」訪台 市府盼與輝達完成簽約

更多民視新聞報導

營養午餐「吃免錢」市長請客？議員轟灑幣政策 蔣萬安辯：造福孩童

晚安小雞出獄將遣送中？ 中國國台辦震撼「這回應」恐GG了

柯文哲、黃國昌有何語言特徵？她曝「這」嚴重後果

