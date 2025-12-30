蔣萬安議會送水果變政治攻防 總預算、環台軍演引對嗆

台北市議會正審查預算，台北市長蔣萬安30日赴議會六大委員會送水果慰勞。（鄧博仁攝）

民進黨台北市議員林延鳳當面喊話蔣萬安，請藍白立委趕快審預算北市才能成功爭取首都加給，蔣萬安笑著反嗆「財劃法要執行啊！」（邱芊攝）

台北市議會正審查預算，台北市長蔣萬安30日赴議會六大委員會送水果慰勞，現場也充滿政治攻防。其中民進黨台北市議員林延鳳當面喊話蔣萬安，請藍白立委趕快審預算北市才能成功爭取首都加給，蔣萬安笑著反嗆「財劃法要執行啊！」民進黨台北市議員許淑華更追問「為什麼軍艦要擾台？」民眾黨台北市議員林珍羽則反酸「那是賴總統的職責」。

蔣萬安今赴議會六大委員會送水果慰勞議員，林延鳳在警政衛生委員會表示，議會正在爭取醫護人員首都加給，台北市衛生局說有發文給衛福部，但也牽扯到總預算分配，喊話蔣萬安請藍白立委趕快審預算，才能成功爭取首都加給。

對此，蔣萬安一開始僅微笑點頭，林延鳳又說「叫他們趕快審預算，學學台北市議會，我們比較認真」，蔣萬安最後則邊走邊說「財劃法要執行啊！」綠營也不甘示弱，反擊「財劃法違法啦」，委員會第一召集人國民黨台北市議員柳采葳則說「再不副署大家都沒辦法好好審預算」。

不僅如此，到工務委員會時，民進黨台北市議員李建昌說委員會已經審完預算二讀通過了，希望市長發揮影響力，中央總預算趕快付委審查，民進黨台北市議員洪健益緊接著補充「你叫我們審預算，中央不讓我們通過，也沒有用啊！」蔣則用台語妙回「我現在又不是立委」。

最後綠營也緊抓著解放軍環台軍演，許淑華更問「為什麼軍艦要擾台？」蔣緊閉雙唇，笑而不語，林珍羽則反酸「那是賴總統的職責！」

