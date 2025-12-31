蔣萬安譴責中國軍演！國台辦已讀不回：雙城論壇取得一系列成果

記者楊士誼／台北報導

面對蔣萬安譴責中國軍演，國台辦發言人張晗已讀不回。（圖／翻攝畫面）

雙城論壇甫結束，中國無端展開「正義使命2025」軍演，陸委會痛批中國是麻煩製造者、台北市長蔣萬安也出聲譴責。中國國台辦發言人張晗今（31）日稱，有關言論顛倒黑白，並老調重彈稱有關行動是對台獨和外部勢力干涉的嚴正警告。此外對於雙城論壇，她則表示願在堅持「九二共識、反對台獨」的共同政治基礎上，與台灣各政黨、團體和各界人士一道，推動兩岸關係和平發展。

對於中國無端軍演，陸委會日前批評中國一邊搞交流，一邊搞威嚇，中國是台海和平穩定的麻煩製造者。張晗竟稱，有關言論純屬顛倒黑白，混淆是非。「賴清德當局」頑固堅持台獨分裂立場，大肆宣揚分裂謬論，不斷煽動兩岸對立對抗、勾連外部勢力不斷進行「謀獨挑釁」，大肆揮霍民脂民膏，在窮兵黷武的「邪路」上狂奔，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重損害「中華民族根本利益和台灣同胞切身利益」。她並重申解放軍有關軍事行動是對「台獨分裂勢力和外部勢力干涉的嚴正警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要、正義之舉」。

而面對台北市長蔣萬安出聲譴責「任何造成區域衝突升高的行為」，中方是否認為雙城論壇可以為兩岸和平發展發揮作用？張晗則稱，雙城論壇已順利閉幕並取得一系列成果。國台辦一貫支持包括兩岸城市交流在內各領域交流合作，願在堅持「九二共識、反對台獨」的共同政治基礎上，與台灣各政黨、團體和各界人士一道，推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，造福「兩岸同胞」。



另報載網紅館長與中國企業簽下五百萬人民幣的合約，背後疑似為國台辦一手策劃，張晗則表示「相關報導純屬子虛烏有、惡意造謠，用心險惡」。她稱，民間性、商業性活動只要合法合規，均受法律保護。「大陸」電商市場蓬勃發展、潛力巨大，歡迎包括台灣網紅在內的「廣大台灣同胞」來「大陸」交流合作，共享發展新機遇。

