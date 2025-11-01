蔣萬安變身「Saja Boys」 民眾喊跳Soda Pop

台北市長蔣萬安:「今天大家看的出來就是現在很紅的一個動畫《獵魔女團》裡面 Saja Boys 的 Abby，所以我想很多小朋友可以認出來，因為小朋友很喜歡，我兒子就很喜歡。」

蔣萬安萬聖節化身 Abby，產發局長陳俊安與商業處長高振源也組成男團陪同現身。

國民黨台北市議員秦慧珠，砲轟蔣市府不發現金，只會吵架。（圖／TVBS）

台北市議員（國）秦慧珠:「我們只看到你們不斷的在跟議員吵架，市長也在跟議員吵架，然後你們局處首長也在跟議員吵架，這不是一個做事的態度跟方法。前兩天我看市長在這裡跟民進黨議員大小聲，我很不以為然。」

台北市長蔣萬安:「我想市民可以理解。」盼市民理解北市不普發現金的難處，但搶在萬聖節搗蛋的，還有他們。

中山堂台灣光復紀念碑，遭人噴紅漆。（圖／TVBS）

台北市中山堂的「抗日戰爭勝利暨臺灣光復紀念碑」，遭惡意潑紅漆，漆上「住民自決光復台灣」，旁邊就是台北市警察局，完全沒在怕。

中山堂管理所主任江孟芳（聲音來源）:「昨晚（31號）9點35分，遭3名人士潑灑油漆，本所亦於今早至博愛派出所報案，提出財務遭毀損告訴。」

