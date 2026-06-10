蔣萬安質詢又變「殷瑋答」 沈伯洋開轟北市府高傲：別拿他擋箭牌

民進黨台北市長參選人沈伯洋今表示，市長應該親自出面回答議員質詢，別拿其他人當擋箭牌。（圖／李智為攝）

台北市研考會主委殷瑋9日在議會質詢時頻頻打斷民進黨議員何孟樺質詢，被質疑是在護航市長蔣萬安。民進黨台北市長參選人沈伯洋今天（10日）表示，昨天議會質詢，很多議員們都在為人民權益、基層公務員發聲，照理來說，市長應該要親自出面回答，而不是一直有人在前面當擋箭牌，也不是一直讓「基層」公務員出來擋。

台派聯盟今上午舉行「沈伯洋競選台北市長聯合後援會」成立大會，邀請沈伯洋與多名民進黨籍北市立委、議員出席。對於蔣萬安稱市府已經在幫公務員減壓，沈伯洋質疑，這陣子團隊提出蠻多政策，其實都點出人民的心聲，但市政府的回應卻都一樣，說「他們已經做得很好」，但昨天團隊提出第一線公務員減壓，是在現有的機制上再加碼改善，結果市府又說他們已經做得很好。

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沈伯洋批評，「他們的回應永遠都非常高傲，認為他們已經做得盡善盡美，我覺得這可能不是一個城市前進的表率。」

沈伯洋提到，昨天在議會質詢過程當中，很多議員們都在為人民權益、基層公務員發聲，照理來說，市長應該要親自出面回答，市長更應該出來回應市民的需求跟質疑，而不是一直有人在前面當擋箭牌，也不是一直讓「基層」公務員出來擋。

沈伯洋強調，他現在提出的基層公務員已經過勞，讓人員不斷流失，這就是為什麼說要全面總體檢，比如說運動場館應該要增加，他也提初EAP，不能只是單純心理治療，應該仿效國外作法，讓點數可以自由運用，絕對比心理治療要來的更多，「這些都是能夠在既有機制下，能夠讓公務人員減壓的方式。」

至於近期殷瑋經常在社群上發布影片反擊他，沈伯洋說，台北市政務人員如果要開直播回應，這個倒沒有什麼，尤其在民主社會，大家認為什麼政見應該被討論，本來都是很正常的事。

沈伯洋直言，但比較難過的是，團隊在反映市民聲音時，市府的回答永遠都是如此高傲，或做個人的政治攻擊，不管是在議會殿堂，或是直播，其實這些內容都沒有完全回應到台北市民的需求，城市這樣是沒有辦法進步的。



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