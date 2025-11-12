蔣萬安贏了！台北出大太陽 網友要「咕嚕咕嚕人」出來道歉

鳳凰颱風來襲，台北市長蔣萬安昨天宣布今天（12日）正常上班上課後，臉書再度遭到網友灌爆「蔣不聽」、「咕嚕咕嚕」等流言洗版。不過今早天氣放晴甚至一度出現大太陽，先前留言的網友大翻車，同篇貼文也湧進「出太陽啦，各位」、「300％連任」、「台北沒放颱風假是明智決策」、「罵人的要不要出來道歉」。

台北市長蔣萬安。（資料圖／台北市府）

蔣萬安昨晚在臉書宣布，鳳凰颱風已減弱為輕度颱風，台北市尚未列入陸上警報範圍，因此台北市今天正常上班上課。根據中央氣象署資料，鳳凰颱風持續北上，不過強度減弱、暴風圈縮小、路徑也略為南修。氣象署及台大氣象團隊預估，今天台北市的山區及平地風雨，都沒有達到停班停課標準。

蔣萬安在貼文強調，台北市會繼續全力守護城市安全，確保市民生活正常運作。面對風雨，南台灣首當其衝，台北市也會持續和其他縣市保持聯繫，必要時啟動跨縣市資源調度，「同島一心」。他並提醒今天預估還有短暫陣雨，市民朋友上班、上學記得攜帶雨具、注意安全。

儘管未達放假標準所以正常上班上課屬於合理決策，但昨晚仍有許多網友湧入蔣萬安臉書洗版。有網友留言「咕嚕咕嚕，蔣不聽」、「市長我的雨衣還沒乾，咕嚕咕嚕」、「風雨那麼大，你自己上」、「為什麼不讓我們放颱風假，我們很痛苦耶」、「慘，今年都還沒放過半次颱風假」。

今早台北出太陽，網友湧入蔣萬安臉書大讚。（圖／擷取自蔣萬安臉書）

結果，台北市今天早上雨過天晴，甚至還出現太陽，引來其他網友留言打臉先前的批評聲浪。有網友表示「台北出太陽」、「太陽好大」、「今天好天氣為什麼要放假？」、「出太陽，沒風沒雨，那些罵人的，要不要出來道歉」、「市長神準，果然依標準行事是對的！台北今要放晴了！」、「300％連任」、「台北沒放颱風假是明智決策」、「沒風沒雨，青鳥爽嗎？」。

