蔣萬安贏定了？派誰都沒差 王世堅曝三點「民進黨95%會輸」

2026地方大選將近，各地市長選情逐步升溫，不過民進黨到現在還沒決定推派誰來挑戰台北市長蔣萬安。民進黨立委王世堅近日受訪時透露，民進黨會推出最強人馬，除了自告奮勇的壯闊台灣創辦人吳怡農外，他也認為社民黨台北市議員苗博雅是不錯人選，不過王世堅直言，「蔣萬安95%的機率會成功連任，結果只差在贏多贏少而已。」

台北市長蔣萬安。（資料圖／台北市府提供）

王世堅近日上《下班瀚你聊》談到民進黨台北市長選情，他主張應由最強候選人出馬，不應受限於個人參選意願。他透露將向黨內坦誠建議，若有更合適的人選就應該讓對方出線。

王世堅特別推崇台北市議員苗博雅，認為她是理想人選之一，儘管苗博雅並非民進黨員，但他引用「民進黨的精神是成功不必在我」的理念來說明。王世堅同時承諾，無論最終民進黨是否提名吳怡農，他都會全力投入輔選工作。

王世堅分析認為蔣萬安在2026年選戰只差在贏多贏少而已。（資料圖／中天新聞）

針對蔣萬安的連任優勢，王世堅從三個層面進行剖析。他指出，蔣萬安在「人和」部分表現突出，近四年的市政運作穩健，與市民關係維持良好，整體施政「沒有太大紕漏」。在「地利」條件上，輝達決定將總部設於台北，為城市發展帶來顯著助益。而「天時」方面，由於國家層級正全力爭取輝達留台，「蔣萬安為了讓輝達留在台北，確實付出很大努力」，這些因素讓王世堅認為蔣萬安連任「幾乎已成定局」。

關於民進黨秘書長徐國勇日前暗示台北市長選戰可能有「更大咖」人選參戰的說法，王世堅也給出明確答案，他點名行政院副院長鄭麗君，甚至認為行政院長卓榮泰才稱得上是「真正的大咖」人物。

