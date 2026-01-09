蔣萬安走自己的路！黃暐瀚揭「關鍵 3 領域」與黨中央拉開距離：有點黏卻不會太黏

台北市長蔣萬安近期的政績與政治表態引發關注。政治評論員黃暐瀚指出，蔣萬安從民生市政、兩岸態度到國防軍購，與國民黨中央呈現「有點黏，卻不會太黏」的關係，明顯正在走自己的路。

在民生政策方面，蔣萬安率先宣布台北市公私立國中小營養午餐免費，此舉隨即引發全台風潮，各縣市紛紛跟進。對於少數仍未決定的縣市，地方議員與媒體也緊迫追問，令首長左右為難。黃暐瀚認為，這證明蔣萬安的決策不僅具備「領先性」，更有帶動其他縣市跟進的「影響力」。

針對兩岸議題，蔣萬安在上個月的上海雙城論壇中，公開談及「民國、民主、台海不要呼嘯波濤」，明確點出兩岸區別、中華民國主體性以及反對武力威脅的立場。由於國民黨副主席蕭旭岑月底即將赴對岸舉辦「國共論壇」，後續三月也可能舉行「鄭習會」，屆時藍營高層的用語與態度，預計都將被外界拿來與蔣萬安進行比較。

至於國防軍購案，在立法院陷入僵局之際，美國在台協會（AIT）特意拜會蔣萬安並主動發布訊息。蔣萬安過去曾表態「支持厚植國防，嚴格實質審查」，這與目前國民黨團直接將軍購案擋在程序委員會的做法有所不同。

黃暐瀚分析，無論是市政、兩岸或國防立場，蔣萬安與國民黨中央「有點像，又不是太像」，其風格已展現出鮮明的個人色彩。