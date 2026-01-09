蔣萬安走自己的路！ 媒體人從「3觀察點」分析：與國民黨中央有點黏又不太黏

台北市長蔣萬安。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台北市長蔣萬安近日宣布，北市公私立國中小營養午餐免費，而這讓台中市等不少縣市跟進。對此，資深媒體人黃暐瀚今（9）日觀察蔣萬安在「民生市政」、「兩岸態度」與「國防軍購」態度，認為蔣萬安和國民黨中央都「有點黏，卻不會太黏」、「有點像，又不是太像」，直呼蔣萬安走自己的路。

黃暐瀚表示，台北市長蔣萬安率先宣布，北市公私立國中小營養午餐免費。隨後引發全台風潮，各縣市紛紛跟進，少數幾個仍未決定的縣市，也被議員媒體緊迫追問，左右為難。證明蔣萬安的決策不但「領先」，還有「影響力」，影響其他縣市跟進。

他指出，上個月的上海雙城論壇，蔣萬安談「民國、民主、台海不要呼嘯波濤」，明確點出兩岸區別、中華民國主體性與反對武力威脅，月底國民黨副主席蕭旭岑即將赴對岸舉辦「國共論壇」，後續三月還可能有「鄭習會」，屆時藍營高層的用語與態度，都會被拿來做比較。

黃暐瀚說，對美軍購卡在立院，美國在台協會特意拜會蔣萬安，還主動發佈訊息，過去蔣「支持厚植國防，嚴格實質審查」的談話，也與現在國民黨團直接將軍購擋在程序委員會，有所不同。

黃暐瀚表示，不管是民生市政、兩岸態度與國防軍購，蔣萬安和國民黨中央都「有點黏，卻不會太黏」、「有點像，又不是太像」，明顯在走自己的路。

