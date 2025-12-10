蔣萬安赴上海雙城論壇 日期一直變是這原因

▲台北市家蔣萬安將於12月27、28日赴上海雙城論壇。（圖／記者葉政勳攝 ）

[NOWnews今日新聞] 台北上海雙城論壇原訂9月25日登場，但在前3天北市府突然宣布延期，之後又傳出台北市長蔣萬安將在12月25至27日三天率團赴上海交流。今（10）日傳出蔣萬安12月27、28日確定將赴上海出席雙城論壇，展開兩天一夜交流。而雙城論壇時間一再改變，除了與兩岸局勢有關外，也與北市議會正在開議期間息息相關。

《NOWNEWS今日新聞》之前曾獨家報導，蔣萬安將在12月25至27日三天率團赴上海交流，不過今日確定日期為12月27、28日兩天。據了解，12月25至27日為上海與台北雙方首選日期，但礙於現在正值北市議會預算審查會期，25、26日非假日，不宜在上班日出國，只好移至周六、週日，上海方原本無法接受，但雙方都認為要持續交流，因而同意更改至12月27、28日兩天。

據了解，經過一波三折後，雙城論壇台北訪團12月27日將會整團一起出發，12月28日則分兩梯次回國。

對此，北市府回應表示，本年度的雙城論壇已進入最後行政的確認階段，一切也都依相關規定辦理，待確認後再向大家說明具體安排

