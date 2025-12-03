蔣萬安赴上海雙城論壇 郭凡批：向中國靠攏

台北市長蔣萬安赴議會質詢。(劉祐龍攝影)

台北市議員參選人郭凡譴責台北市長蔣萬安選在台灣與中國局勢高度敏感之際，於本月底率團前往上海參加雙城論壇，質疑蔣萬安「向中國靠攏」，無視台灣與日本的安全情勢與民意期待。





郭凡指出，日本首相高市早苗日前在國會明確表示「台灣有事，日本有事」，將台海安全與日本《存立危機事態》直接連結，引發中國強烈反彈。中國外交部不僅批評日本「說三道四」，更重申「決不排除以武力解決台灣問題」，對台、對日同時施壓，讓區域情勢更加緊繃。

面對中國武力威脅升高，郭凡表示，總統賴清德已提出兩項「守護民主台灣國家安全行動」方案，包含強化國防戰力與建構民主防禦機制，以實力換取亞太的持久和平。然而，就在台灣與友盟國加速深化合作、共同面對中國挑釁之際，蔣萬安卻選擇宣布率團赴上海參加雙城論壇，「完全與主流民意逆向而行」。





郭凡批評，蔣萬安至今對高市早苗「台灣有事，日本有事」的宣示迴避表態，如今又在中國加大對台恫嚇之時主動赴上海，等同公開向北京示好，向台灣社會傳遞錯誤訊號。「這不只是政治判斷錯誤，更是對國家安全的嚴重疏忽。」





他質疑，台海與日本安保情勢已被國際視為共同命運，「蔣萬安卻選擇與北京站在一起」。郭凡強調，台灣面對威脅需要的是團結與堅定，而不是地方首長前往中國搭配統戰劇本，「台北市長應該挺台灣，而不是挺中國」。