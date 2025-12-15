蔣萬安赴上海「敢不敢跟小红書總部要求協助台灣政府打詐」？！顏若芳指：僅要求協助「回覆」文件、蔣卻扯「只佔詐騙0.3%」

台北市政府12月10日向陸委會申請，台北市長蔣萬安將於12月27、28日赴上海，進行兩天一夜的「雙城交流」。對此，台北市議員簡舒培、苗博雅等人，皆呼籲蔣萬安應拜訪小紅書位於上海的公司，請其遵守台灣打詐專法、在台設立代表。對此，民進黨台北市議員顏若芳今（15日）於電台節目《新聞放鞭炮》指出，蔣萬安只需要請小紅書總公司「回覆」文件即可，但每一次提到這件事情，他都會扯說小紅書詐騙案僅佔整體0.3％，更指稱打詐是中央政府應該做的。

廣告 廣告

針對蔣萬安將赴上海進行雙城交流，節目主持人周玉蔻質疑，「台北市作為一個首都的未來是什麼？赴上海進行雙城交流，會對台北帶來很大的進步嗎？」她指出，台北現在最大的問題，是店面蕭條，「且交通建設在蔣萬安任內也幾乎是零，只有拆掉一個公館圓環」。

對此，顏若芳表示認同，「若要說真正的建設，這3年來，蔣萬安的政績真的沒有人講得出來」。顏若芳指出，社宅在其任內沒有、捷運規劃沒有，「就只有一堆剪彩活動而已」。

對於「小紅書」，顏若芳指出，小紅書總公司位於上海，蔣萬安每次都說「越緊張越要交流」，「那你去就是要有成績啊！不然我也可以問，這幾年蔣萬安去雙城論壇，都簽了什麼內容？」

顏若芳提及，台灣方在10月就已經行文給上海小紅書公司，請他們做回覆，「結果到現在12月了，2個月過去，都沒收到任何回覆」。顏若芳批評，她就這件事情質詢蔣萬安時，請他這次赴上海雙城交流，要求對方「回覆」文件，也沒有要求他要講其他的，「結果蔣萬安就開始扯東扯西」。

顏若芳指出，當時蔣萬安就稱，小紅書詐騙案件僅佔整體0.3%，是少量的，還稱不該雙標，要對其他平台用一樣標準打詐。顏若芳直言，「其他平台包含Meta、Google、TikTok都有好好配合，就只有小紅書不配合」。

顏若芳表示，調閱台北市因小紅書遭到詐騙的案子，從去年（2024）至今，光台北市就283件，金額高達5000多萬元。她質問，「這5000多萬也是台北市民的錢啊，蔣萬安不用保護台北市民嗎？不用去上海小紅書總公司講嗎？」

顏若芳批評，蔣萬安一直說要打詐，但就小紅書的案件，卻一直扯說是中央政府要做的，「難道市政府不用協助打詐嗎？不是說要保護台北市民的生命、財產、安全嗎？」

（圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞）

更多放言報導

小紅書不配合打詐、資安有疑慮被暫禁一年...中國國台辦宣稱是「反民主」：青年愛用的就非擋不可

我禁用小紅書國台辦稱「踐踏民主」、王世堅還說「犧牲台灣價值」？徐國勇酸「全世界最荒謬」：不自由民主的國家沒資格批評