蔣萬安赴中出席雙城論壇表面大談「民主」竟是攀扯「五四運動」！上海市長龔正大喊「兩岸同胞血脈相連」、「兩岸一家親」

台北市長蔣萬安今（28日）一早搭機前往上海出席雙城論壇，並與上海市長龔正會面，其致詞時強調民國8年的五四運動，稱他始終相信「對話」比「對抗」好；還主動提及才剛發生的台北隨機攻擊事件。

蔣萬安於雙城論壇致辭時表示，在台灣有人支持對話，也有人質疑交流，但他始終相信，「接觸」比「牴觸」好、「對話」比「對抗」好、「了解」比「誤解」好、「互動」比「衝突」好。

蔣萬安引用小說《繁花》作者金宇澄言論，「在上海，各式奇談怪論都可以被允許；五花八門的內容，都可以掛在上頭」。他稱，台北也是如此，雙城論壇也因此成為兩岸至今唯有的官方對話平台。

蔣萬安也提及，「五四運動」喊出的「德先生」、「賽先生」，喚起華人世界對這兩大議題的追索。他稱，談民主、談科學、談市政、談治理，如果只注意到百分比的大多數，那是施政的高度，「但如果我們注意到百分比的個位數或小數點，那是施政的溫度，施政的高度讓城市壯大，但施政的溫度讓城市偉大」。

同時，蔣萬安提到台北於本月19日發生隨機攻擊事件，這提醒市府團隊，「我們的城市的確存在風險」。蔣萬安說，案發當下，有民眾挺身而出、見義勇為，甚至不惜犧牲生命，一個人本的城市，不是沒有危機發生，為政者的責任，是要降低風險，控管危機，守護人民，捍衛大家珍視的「人本價值」。

最後，蔣萬安呼籲，希望在不久的將來，當大家談論到台灣海峽的時候，想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮，「這是我一直努力的目標」。

龔正則表示，雙城論壇見證雙城跨越海峽、歷經風雨的深厚情誼，而今年雙城論壇「科技改變生活」的主題，承載兩座城市對共同發展的追求、「兩岸同胞」對美好生活的期盼。他說，希望兩市加強經驗互補、經驗互借、攜手提升兩市「數字」能力、「賦能城市高質量發展」。

龔正稱，期待通過今天的交流，推動兩市政府在科技、城市治理、公共安全與社會民生方面共享共贏，為兩市繁榮發展注入新動力、為「兩岸同胞」帶來實實在在的幸福感與安全感。

龔正表示，「兩岸同胞血脈相連、命運與共、常來常往、走近走親，是兩岸同胞的共同願望」。龔正稱，將以最大的誠意歡迎「台灣同胞」多來走走看看，更多的「了解大陸」，認識上海，實地感受「兩岸一家親」的「親情與溫情」。

龔正說，相信新時代是「中華民族」與「兩岸同胞」大發展、大作為的時代，只要共同奮鬥，就一定能共創「中華民族偉大復興的美好未來」。

